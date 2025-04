Trump: Amerika muss nicht unbedingt von Gesetzen regiert werden, sondern Männern

Präsident Donald Trump steht kurz vor dem Ende seiner ersten 100 Tage in seiner zweiten Amtszeit. Und die Lage scheint etwas gesetzloser zu sein als beim ersten Mal. Die ersten Monate der zweiten Amtszeit von Trump waren geprägt von den Versuchen seiner Regierung, ihre Agenda dem Land aufzuzwingen, selbst wenn dies bedeutet, die Grundprinzipien der Nation zu verletzen.

Am Freitag veröffentlichte das Magazin „Time“ ein Interview mit Trump, in dem er über seine ersten 100 Tage sprach. Der Präsident war nicht davon überzeugt, dass die Vereinigten Staaten ein Land sind, das von Gesetzen und nicht von Männern regiert wird.

Präsident Trump und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit

Der leitende politische Korrespondent von „Time“, Eric Cortellessa, und Chefredakteur Sam Jacobs interviewten den Präsidenten, der das Oval Office neu eingerichtet hat. Ihnen fiel auf, dass Trump es an die protzigen vergoldeten Accessoires seiner Golfschläger und Penthäuser anzupassen schien. Und fragten ihn nach einem Porträt, das er von John Adams hinzugefügt hat.

Adams sagte einmal: „Wir sind eine Regierung, die von Gesetzen regiert wird, nicht von Menschen“, fragten die Interviewer. „Stimmen Sie dem zu?“

Die Rolle von John Adams’ Erbe im Trump-Weißen Haus

Trump, der sich zunächst nicht einmal daran erinnern konnte, wo das Gemälde hingehört, war sich nicht so sicher.

„Wir sind eine Regierung, die von Gesetzen regiert wird, nicht von Menschen? Nun, ich denke, wir sind eine Regierung, die von Gesetzen regiert wird. Aber wissen Sie, jemand muss die Gesetze auch vollstrecken“, antwortete er. „Daher spielen Menschen, natürlich Männer und Frauen, sicherlich eine Rolle dabei. Ich würde dem nicht zu 100 Prozent zustimmen. Wir sind eine Regierung, in der Männer am Rechtsprozess beteiligt sind. Und im Idealfall gibt es ehrliche Männer wie mich.“

Gesetzeslücken und Machtspiele: Wie Trump seine Agenda durchsetzt

Ehrliche Männer wie Trump? Die bereits nach Möglichkeiten suchen, Gesetze zu ihrem Vorteil zu beugen? Zu Beginn des Interviews neckte Trump Time, dass er zwar nichts über die Möglichkeit einer dritten Amtszeit wisse. Die Menschen bäten ihn aber darum. Und er kenne Möglichkeiten, dies zu erreichen. „Es gibt einige bekannte Schlupflöcher, über die diskutiert wurde. Aber ich glaube nicht an Schlupflöcher. Ich glaube nicht daran, Schlupflöcher zu nutzen“, behauptete Trump. Und fügte hinzu, dass er ‚mit Anfragen überschüttet‘ werde, eine dritte Amtszeit anzutreten.

Trumps Umgang mit Einwanderungsrecht und Kriegsbefugnissen

Wenn Trump jedoch behaupten will, dass er nicht an die Ausnutzung von Gesetzeslücken glaubt, sprechen die Beweise gegen ihn. Insbesondere in Einwanderungsfragen. Der Präsident und seine Berater haben große Anstrengungen unternommen, um jahrhundertealte Kriegsbefugnisse wie den Alien Enemies Act neu zu interpretieren. Um Massenabschiebungen ohne ordentliches Verfahren für Migranten durchzuführen. Er hat hunderte von Männern ohne Gerichtsverfahren oder Verurteilung in brutale Gefängnisse in El Salvador gesteckt. Und sich bei jeder Gelegenheit über die Bundesgerichte hinweggesetzt .

Der Fall Kilmar Abrego Garcia: Missachtung höchstrichterlicher Anordnungen

Auf die Frage nach dem Fall von Kilmar Abrego Garcia – einem Mann aus Maryland, der zu Unrecht in das berüchtigte CECOT-Gefängnis in El Salvador deportiert wurde und dessen Rückkehr in die Vereinigten Staaten die Trump-Regierung vom Obersten Gerichtshof „zu erleichtern“ angeordnet wurde – wollte der Präsident nicht sprechen. Er sagte gegenüber Time, dass er nicht dafür zuständig sei, die Anordnungen des Gerichts zu befolgen. Oder die Entscheidung über die Rückkehr von Abrego Garcia zu treffen. „Das überlasse ich meinen Anwälten“, sagte er.

Als er weiter bedrängt wurde, fügte der Präsident hinzu, dass er den salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele nicht um die Rückgabe von Abrego Garcia gebeten habe. Weil Bukele ‚ gesagt habe, er würde es nicht tun ‘. Und er wiederholte die falschen Anschuldigungen, Abrego Garcia sei ein gewalttätiges Gangmitglied der MS-13.

Auswirkungen auf die amerikanische Demokratie

Trump erklärte dann, dass er weiterhin offen für die Möglichkeit sei, amerikanische Staatsbürger in ausländische Gefängnisse zu deportieren. „Ich würde das gerne tun, wenn es gesetzlich zulässig wäre. Wir prüfen das gerade. Wenn ich eine Person habe, wären das Extremfälle“, sagte er. „Wenn Sie mich fragen, ob ich das tun würde, würde ich es tun. Aber nur unter der Voraussetzung, dass es gesetzlich zulässig ist.“

Donald Trump bekleidet das mächtigste politische Amt des Landes und der Welt. John Adams mag zwar gesagt haben, dass die Vereinigten Staaten ein Land der Gesetze sind. Aber es braucht vielleicht nur die Arbeit und den Willen eines einzigen Mannes, um sie zu zerstören.