Was Prince vielleicht gegen Corona unternommen hätte

Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Bono hat einen Song aufgenommen, Bruce Springsteen spendet mehr als Trost, und Michael Stipe appelliert in Selbst-Isolation an unseren Durchhaltewillen. Dem Kampf der Künstler gegen den Corona-Virus sind keine Grenzen gesetzt.

Manch einer dürfte sich fragen, was solche Musiker gegen COVID-19 unternommen hätten, die nicht mehr unter uns weilen. Ein Freund und Weggefährte von Prince hat sich nun Gedanken darüber gemacht, was der 2016 verstorbene Sänger wohl in Bewegung gesetzt hätte, um etwas gegen die Pandemie zu tun.

Levi Seacer, Jr. schreibt auf Facebook, dass Prince „die ganze Welt“ in seinen Studiokomplex des Paisley Park eingeladen hätte, durch Videos in den sozialen Medien. „Er hätte das aufregendste und denkwürdigste Konzert aller Zeiten auf die Beine gestellt!!! Mit neuen Songs!!!“.

Aber nicht nur das, so Seacer, Jr. „Er hätte im Privaten Millionen Dollar gespendet und andere dazu aufgerufen es ihm gleich zu tun.“ Krankenbetten, Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte wären an Orten aufgetaucht, wo man es nicht vermutet hätte. „Wir alle lieben sein musikalisches Vermächtnis. Aber lasst uns sein noch größeres Vermächtnis zelebrieren – einander zu lieben. Love 4 One Another.“

Tatsächlich wurde von Prince vor allem nach seinem Tod im April 2016 bekannt, wie oft er im Stillen Geld gespendet hat. „Love 4 One Another“ war auch der Name seiner Wohltätigkeitsorganisation.

Prince unterstützte Bildungsangebote für afro-amerikanische Kinder und ließ der Familie von Trayvon Martin Geld zukommen – der 17-jährige Trayvon wurde 2002 von einem Polizisten erschossen. Reverend Al Sharpton, ein Freund des Musikers, sagte damals: „Prince legte nicht einmal Wert darauf, dass die Familie davon erfährt, von wem die Spende kommt.“

Levi Seacer auf Facebook: