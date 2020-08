Es ist das vierte bislang unveröffentlichte Lied von Prince, das in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit geriet. Hören Sie hier „Witness 4 The Prosecution (Version 2)“.

Nachdem kürzlich die drei Tracks „Cosmic Day“, „I Could Never Take the Place of Your Man (1979)“ sowie „Witness 4 The Prosecution (Version 1)“ an die Öffentlichkeit gerieten, wurde nun nachgelegt: Prince' „Witness 4 The Prosecution (Version 2)“ ist nun ebenfalls für jedermann zu hören – alle vier Stücke sind der Deluxe-Edition von „Sign O' The Times“ beigefügt, die am 25. September erscheint, Das Lied wurde am 06. Oktober 1986 aufgenommen, und nachdem Country-Musikerin Deborah Allen ihn bat, einen Song für sie zu schreiben, beschloss Prince, den Track noch einmal zu überarbeiten. Version 1 oder Version 2? Während auf „Version“…