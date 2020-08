Prince: Hören Sie hier den bisher unveröffentlichten Song „Witness 4 The Prosecution (Version 2)“

Nachdem kürzlich die drei Tracks „Cosmic Day“, „I Could Never Take the Place of Your Man (1979)“ sowie „Witness 4 The Prosecution (Version 1)“ an die Öffentlichkeit gerieten, wurde nun nachgelegt: Prince‘ „Witness 4 The Prosecution (Version 2)“ ist nun ebenfalls für jedermann zu hören – alle vier Stücke sind der Deluxe-Edition von „Sign O‘ The Times“ beigefügt, die am 25. September erscheint,

Das Lied wurde am 06. Oktober 1986 aufgenommen, und nachdem Country-Musikerin Deborah Allen ihn bat, einen Song für sie zu schreiben, beschloss Prince, den Track noch einmal zu überarbeiten.

Version 1 oder Version 2?

Während auf „Version“ 1 Prince gemeinsam mit seiner Band The Revolution zu hören ist, erklingt auf „Version 2“ nur die Stimme von Prince, zusammen mit Eric Leeds am Saxofon und Atlanta Bliss an der Trompete. Nach den Aufnahmen entschied sich der Ausnahme-Künstler dann dazu, das Lied doch für sich selbst zu behalten. Stattdessen bat er der Sängerin den Song „Telepathy“ an, der am selben Tag aufgenommen wurde.

Neben den bisher unveröffentlichten Songs gibt es noch weitere Neuigkeiten des „Purple Rain“-Sängers, der 2016 verstarb: Am 25. September erscheint eine Super-Deluxe-Edition des Meisterwerks „Sign O‘ The Times“, mit insgesamt 63 unveröffentlichten Songs. Die bisher erschienenen Tracks haben ebenfalls ihren Platz auf dem Mega-Reissue gefunden.