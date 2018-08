The Prodigy live in Deutschland 2018: alle Infos zu Tickets und Terminen

Grönemeyer geht 2019 auf Arena-Tour: 14 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und im Sommer nun der Nachschlag: Berlin und Gelsenkirchen Open Air.

2016 befand sich Herbert Gönemeyer auf „Dauernd Jetzt“-Tour, und die geht im kommenden Jahr in die nächste Runde. Das Auftaktkonzert findet am 5. März 2019 in der Sparkassen- Arena-Kiel statt. Update: Im September 2019 gibt es Open-Air-Shows in Berlin und Gelsenkirchen als Zusatzkonzerte. Termine: 03.09.19 Berlin, Waldbühne 07.09.19 Gelsenkirchen, Veltins Arena Pre-Sale Herbert Grönemeyer: Ein exklusiver Pre-Sale startete am Donnerstag, den 15. März um 10:00 Uhr bei eventim. Die Preise stehen fest – hier ist der Überblick. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Samstag, den 17. März um 10:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen und über die Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00.…