Pulp-Bassist Steve Mackey ist tot

Stevie Mackey, Bassist von Pulp, ist tot. Er verstarb im Alter von 56 Jahren. Die Band hat seinen Tod am heutigen Donnerstag (02. März) in den sozialen Medien vermeldet. Die Todesursache ist noch nicht bekannt gegeben worden.

„Unser geliebter Freund und Bassist Steve Mackey ist diesen Morgen verstorben“, heißt es. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und denen, die ihn lieben.“

Das gepostete Foto zeigt Mackey bei einer Wanderung in den Anden, Pulp tourten 2012 durch Südamerika.

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve.

We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl

