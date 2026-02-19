„Pulp Fiction“-Star Peter Green: Die grausame Todesursache

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Die Todesursache von Peter Greene, dem Schauspieler, der für seine einprägsamen Rollen in „Pulp Fiction“ und „The Mask“ bekannt war, ist zwei Monate nachdem er am 12. Dezember 2025 nach einer Überprüfung seines Wohlbefindens tot in seiner Wohnung in New York City aufgefunden wurde, festgestellt worden.

Greene starb, nachdem er sich versehentlich in die linke Achsel geschossen hatte. So das Büro des leitenden Gerichtsmediziners in New York City laut „Deadline“.

Das Büro des Gerichtsmediziners bestätigte, dass die Todesursache des Schauspielers eine Schusswunde „der linken Axilla mit Verletzung der Arteria brachialis“ war, die starke Blutungen verursachte. Die Todesart wurde als Unfall eingestuft.

Karriererollen und Bekanntheit

Der in New Jersey geborene Greene spezialisierte sich auf die Darstellung schurkischer Figuren. Er war vielleicht am bekanntesten für seine Rolle als sadistischer Sicherheitsmann Zed in „Pulp Fiction“ aus dem Jahr 1994. Darauf folgte seine Darstellung des Hauptgangsters Dorian Tyrell im Comic-Actionfilm „The Mask“ mit Jim Carrey sowie „der Hehler“ Redfoot in „Die üblichen Verdächtigen“ aus dem Jahr 1995.

Im Laufe seiner produktiven Karriere trat Greene in nahezu 100 Filmen und Fernsehserien auf. Darunter „Judgment Night“, „Alarmstufe: Rot 2“ und „Blue Streak“. Weitere bemerkenswerte Rollen in den vergangenen zwei Jahrzehnten umfassen einen korrupten Drogenfahnder in „Training Day“ aus dem Jahr 2001 sowie Auftritte in Episoden von „Hawaii Five-0“, „Justified“, „Chicago PD“ und der „John Wick“-Spin-off-Serie „The Continental“.

Reaktionen und Würdigungen

„Niemand spielte einen Bösewicht besser als Peter“, sagte sein Manager Gregg Edwards gegenüber „NBC News“. „Aber er hatte auch eine sanfte Seite, die die meisten Menschen nie gesehen haben. Und ein Herz aus Gold.“