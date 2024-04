„Pulp Fiction“-Stars feiern 30. Jubiläum – ohne Bruce Willis

Am Donnerstag (18. April) wurde in Los Angeles das 30-jährige Jubiläum von „Pulp Fiction“ gefeiert. Der Film erschien im November 1994 und wurde nun mit einer Ehren-Filmpremiere gewürdigt. Auf dem roten Teppich kam es zu einer Reunion der Hauptdarsteller:innen. Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson und Harvey Keitel besuchten eine Vorführung im Rahmen des 2024 TCM Classic Film Festivals.

Ebenfalls vom Cast dabei: Rosanna Arquette, Phil LaMarr, Burr Steers, Eric Stoltz, Julia Sweeney und Frank Whaley.

Doch ein wichtiger Schauspieler – neben dem ebenfalls abwesenden Regisseur Quentin Tarantino – fehlte: „Butch“-Darsteller Bruce Willis.

Bruce Willis ist erkrankt

Grund für die Abwesenheit Willis’ ist dessen Demenzerkrankung. Nachdem der Schauspieler mit frontotemporaler Demenz diagnostiziert wurde, hat er sich 2022 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Krankheit äußert sich durch erschwerte Sprach- und motorische Fähigkeiten, sowie Veränderungen von Verhalten und Persönlichkeit. Auch die Selbsterkenntnis einer Person kann eingeschränkt sein, da die Krankheit sich auf den Frontallappen des Gehirns auswirkt.

In der „Today“-Show erzählte seine Ehefrau Hemin Willis: „Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wurde. Es ist auch schwer für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich und für unsere Mädchen nicht anders. Wenn sie sagen, dass dies eine Familienkrankheit ist, dann ist es wirklich so.“

Willis Familie kommt stellvertretend zur Prämiere

Der erkrankte Schauspieler wurde bei der Jubiläumsveranstaltung durch seine Ehefrau Hemin Willis und der gemeinsamen Tochter Talluah vertreten. „Es gibt so viele schöne Dinge, die in unserem Leben passieren“, sagte seine Frau bereits 2023 in der „Today“-Show. „Es ist wirklich wichtig für mich, den Blick von der Trauer abzuwenden und zu sehen, was um uns herum geschieht. Bruce würde wirklich wollen, dass wir uns an dem freuen, was ist. Er würde sich das für mich und unsere Familie wünschen“, fügt sie hinzu. Die 30-jährige Tochter Talluah ist ebenfalls Schauspielerin. Sie begleitete ihre Mutter zu dem Event. Zu Ehren ihres Vaters trug sie eine Kappe mit dem Schriftzug „Bruce“.

„Pulp Fiction“ wurde erstmals im Mai 1994 bei den Filmfestspielen von Cannes vorgestellt, wo er den Hauptpreis gewann. Der Film erhielt später sieben Oscar-Nominierungen und sicherte sich einen Oscar für das beste Drehbuch. Weltweit brachte er etwa 213 Millionen US-Dollar (ungefähr 200 Millionen Euro) ein.