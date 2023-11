Pulp: Hier den neuen Song „Background Noise“ hören

Jarvis Cocker von Pulp tritt am 28. Juli 2023 im Eventim Apollo in London, England auf.

Jarvis Cocker ist mit seiner Band Pulp aktuell auf Reunion-Tour und hat in Mexiko erstmals den neuen Song „Background Noise“ vorgestellt. Cocker widmete ihn seiner Freundin, die Medienberichten zufolge aus dem Publikum heraus zugesehen haben soll. Die Band trat im Autódromo Hermanos Rodríguez während des Corona Capital Festivals auf.

Im Gespräch mit dem „NME“ über die Zukunft von Pulp deutete der Schlagzeuger der Band, Nick Banks, kürzlich an, dass im nächsten Jahr noch mehr von der Gruppe zu erwarten sei: „Ich freue mich auf alles, was das Jahr 2024 bringen mag.“

„Background Noise“ hier anhören:

Zuvor spielten Pulp bei einem Auftritt in Sheffield, England, ebenfalls einen bisher unveröffentlichten Song: „Hymn of the North“. Dabei handelt es sich um ein Lied, welches Cocker für das Theaterstück „Light Falls“ schrieb. Das Drama „Light Falls“ stammt aus der Feder des Autors Stephen Simons aus Manchester und handelt von verschiedenen Menschen, die im Norden Englands leben. Cockers musikalischer Beitrag dazu entstand bereits 2019, jedoch in einer etwas abgewandelten Form.

Beim Sheffield-Gig kündigte Cocker „Hymn Of The North“ mit den Worten an: „Wir sind hier im Norden, also dachten wir, ihr solltet ihn zuerst hören, okay?“ Zudem hielten Pulp eine weitere Überraschung bei dieser Show bereit: Das frühere (Studioband-)Mitglied Richard Hawley kam auf die Bühne, um mit seinen alten Kollegen live zu spielen.

Pulp auf Tour

Auf der „This is What We Do For an Encore“-Tour spielten Pulp außer im heimischen Sheffield auch in London und auf Festivals in Glasgow und Suffolk. Als nächstes werden Pulp noch einige Shows in Lateinamerika geben, bevor sie ein Silvester-Konzert in Großbritannien auf die Beine stellen. Im August 2024 sind außerdem Auftritte in Norwegen geplant.

Was Pulp in der letzten Zeit machten

Die Tour der Britpop-Band ist die erste seit über einem Jahrzehnt. Ihr letztes Album veröffentlichten Pulp 2001 mit „We Love Life“. Schon 2011 kehrte die Gruppe für eine erste Comebacktour zurück. 2013 erschien außerdem die Single „After You“.

Im März 2023 verstarb der langjährige Bassist von Pulp, Steve Mackey, im Alter von 56 Jahren. Im Jahr 2022 hatte er noch angekündigt, dass er bei der Reunion-Tour aussetzen werde: „Pulp ist ein sehr wichtiger Teil meines kreativen Lebens … und ich bin außerordentlich stolz auf das Werk, das wir zusammen geschaffen haben“, schrieb er in einem Statement. Er wolle sich aber auf seine eigenen Musik-, Film- und Fotografieprojekte konzentrieren. „Ich wünsche Candy, Nick, Mark und Jarvis alles Gute für die kommenden Auftritte.“

Am 10. November, an seinem Geburtstag, zollte die Band ihm auf Instagram ihr Tribut.

Der Schlagzeuger der Band, Nick Banks, veröffentlichte hingegen im September 2023 sein Buch „So It Started There: From Punk to Pulp“. Darin beschreibt er sein Leben und seine Karriere, seine Entwicklung als professioneller Drummer und Musiker, schreibt über „die Triumphe und Schrecken auf Tourneen, die Reise der Band von der relativen Unbekanntheit zur weltweiten Sensation“ und den Prozess des Schreibens und Aufnehmens ihrer berühmtesten Alben.