Punkrock-Gipfeltreffen: Farin Urlaub singt mit den Toten Hosen

Aufmerksame Zuschauer konnten bereits an der S-Bahn-Station Hinweise auf den Special Guest finden.

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Die Toten Hosen  |  England gegen Norwegen: WM-Nacht trifft Konzert in Berlin Foto: REINER PFISTERER. All rights reserved.

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Überraschung im Berliner Olympiastadion: Ärzte-Mitglied Farin Urlaub stand am Samstag (11. Juli) beim ausverkauften Konzert der Toten Hosen plötzlich gemeinsam mit Campino auf der Bühne. Zusammen spielten sie unter anderem „Schrei nach Liebe“.

Die Ärzte oder Die Toten Hosen? Beide!

Während der Zugabe des ausverkauften Konzerts der Toten Hosen am 11. Juli 2026 kam überraschend Farin Urlaub auf die Bühne. Der Ärzte-Sänger stimmte zunächst „Hier sind die Hosen“ an, den Eröffnungssong des aktuellen Hosen-Albums „Trink aus! Wir müssen gehen“. Urlaub ist bereits auf der Studioversion des Stücks zu hören.

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Anschließend sang er gemeinsam mit Campino den Ärzte-Klassiker „Schrei nach Liebe“. Rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sollen den Auftritt im Olympiastadion verfolgt haben. „Und det in Berlin“, kommentierte Urlaub den gemeinsamen Stadionchor laut „BILD“ auf der Bühne.

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Campino erklärte derweil, er sei überzeugt, dass Die Ärzte das Olympiastadion sogar zweimal füllen könnten. Zum Abschluss umarmten sich die beiden Sänger.

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Dass ausgerechnet Farin Urlaub bei den Toten Hosen auftauchte, hatte besondere Symbolkraft. Über Jahrzehnte wurden Die Ärzte und die Düsseldorfer Punkrocker als große Konkurrenten inszeniert – eine Rivalität, die allerdings längst eher als Running Gag gilt, da sich die Musiker in den letzten Jahren immer wieder freundschaftlich zusammen zeigten und sogar musikalisch gemeinsame Sache machten. Bereits vor dem Konzert hatte es einen Hinweis auf den prominenten Gast gegeben: Wer am S-Bahnhof Olympiastadion ausstieg, bemerkte womöglich Plakate von Die Ärzte, die den anreisenden Hosen-Fans viel Spaß beim Konzert wünschten.

Die Toten Hosen und weitere Gäste

Farin Urlaub blieb nicht der einzige Überraschungsgast des Abends. Auch Element-of-Crime-Sänger Sven Regener stand an der Seite von Campino auf der Bühne. Im Vorprogramm des Konzerts spielten außerdem die Berliner Beatsteaks und die britischen Punk-Veteranen The Stranglers.

Die Show war Teil der „Trink aus! Wir müssen gehen“-Tour der Toten Hosen. Das Konzert im Olympiastadion war bereits im Vorfeld als ausverkauft gemeldet worden. Nach dem Auftritt bezeichnete die Band den Abend auf Instagram als ein Konzert, an das sie noch lange denken werde.

Kristina Baum schreibt freiberuflich unter anderem für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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