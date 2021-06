Pur-Schlagzeuger Martin Stoeck ist tot

Foto: Redferns via Getty Images, Stefan M. Prager. All rights reserved.

Der Pur-Schlagzeuger Martin Stoeck ist mit nur 57 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Das teilten seine beiden Kinder Klara und Tilmann und seine ehemalige Pur-Bandkollegen auf Facebook mit.

„Unser Vater ist am 2. Juni in unseren Armen von uns gegangen“, schrieben Stoecks Kinder in ihrer Nachricht auf dessen Facebook-Seite. „Leider war der Verlauf seiner schweren Krebserkrankung durch all seine mutigen Versuche nicht aufzuhalten.“

Lebensfreude und Gummibärchen

Pur schrieben auf Facebook: „Wir hatten so viele, unglaublich tolle Momente auf der Bühne und Backstage. Wir behalten dich, deine Lebensfreude und deine Gummibärchen in allerbester Erinnerung. Und jedes Fell, dass du durch getrommelt hast, hat uns auf der Bühne besser gemacht. Rest in Peace, Stöcki.“

Die Beisetzung soll im kleinsten Familienkreis stattfinden.

Martin Stoeck wurde 1995 Teil von Pur und blieb 20 Jahre. 2015 nahm der Schlagzeuger Abschied und arbeitete dann als Musiklehrer in Oldenburg.