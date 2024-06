Pur starten Ende Juni ihre Tour „PUR – Open Airs 2024. Persönlich. Unter freiem Himmel.“ Kurz vor Beginn offenbarte Hartmut Engler nun in einem Interview, dass er an Arthrose leide. Der Frontman muss wegen der Krankheit zeitweise sogar am Stock gehen, was ihn aber nicht davon abhalten soll, die Tour durchzuziehen.

Engler: „Das Laufen wurde zur Qual“

Mit einem Konzert in Emmendingen möchte die Band am 22. Juni ihre Open-Air-Deutschlandtour eröffnen – und das natürlich am besten in voller Besetzung mit Hartmut Engler als Sänger. Dass der 62-Jährige diesen Sommer gemeinsam mit seinen Band-Kollegen die Bühne rockt, scheint seinem Gesundheitszustand zufolge nicht unbedingt sicher gewesen zu sein.

„Ich habe die Diagnose schon länger und gerade ein gesundheitliches Horrorjahr hinter mir. Verbunden mit starken Schmerzen, einer Knie-OP mit Klinikaufenthalt und vielen Einschränkungen“, erzählte er nun in einem Interview mit „Bild“. Wegen der Verschleißerkrankung war der Sänger teilweise mit Gehstock anzutreffen. „Das Laufen wurde für mich zeitweise zur Qual, besonders das Treppensteigen“, erklärte er.

Dass Engler bereits im April 2023 mit schlimmen Schmerzen kämpfte, bekamen seine Fans nicht mit. Denn trotz der Diagnose ging der Sänger mit Pur auf große Arena-Tour. „Auf der Bühne tat mir nichts weh, weil mich der Applaus und das Adrenalin euphorisierten. Nach den Konzerten habe ich dann oft geheult vor Freude und Schmerz“, offenbarte er im Interview.

Ähnliche Worte richtete er am Montag (17. Juni) via Instagram an seine Fans.

Die PUR-Tour kann losgehen

„Ihr Lieben, vielleicht habt ihr bereits von meinen Knieproblemen gehört oder gelesen, macht euch keine Sorgen, denn wir werden diesen Sommer zusammen rocken!“, schreibt er optimistisch zu einem Foto von sich und nimmt die Krankheit dann auch noch auf die Schippe:

„Zum Glück singe ich ja nicht mit den Knien🦵😅 Adrenalin und Applaus sind immer noch meine besten Schmerzmittel!“, versichert er.