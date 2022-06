Pure&Crafted 2022: Anfahrt, Wetter, Tickets und weitere Infos zum Festival

Das Pure&Crafted findet am 01. Juli 2022 in Berlin statt – genauer gesagt im Sommergarten der Messe Berlin. Damit Besucherinnen und Besucher sich optimal auf das Event vorbereiten können, gibt es hier alle Informationen zur Anfahrt, den Tickets und dem Line-up.

Ein Tagesticket kostet pro Person 40 Euro. Wer mit Kind anreisen möchte, sollte sich entsprechende Tickets für einen Erwachsenen plus ein/zwei/drei Kinder besorgen – die Mitnahme von Kids bis einschließlich 15 Jahren ist kostenlos, muss aber auf dem Ticket vermerkt sein.

Pure&Crafted: Line-up

Auch das diesjährige Line-up kann sich wieder wirklich sehen lassen – nicht zuletzt, weil die Pixies als Headliner gewonnen werden konnten. Außerdem treten Altın Gün, Nothing But Thieves, The Vaccines, Yola, Sheafs, Schimmerling, Big Joanie, Shotgun Willie and the Texas Pickers, De Wolff und The Truth auf. Das Gelände wird von 13 Uhr bis 03.00 Uhr morgens am Folgetag geöffnet sein. Zwischen 13.30 21.30 Uhr finden im Motodrom Shows statt, während Familien mit Kindern zeitgleich in der Kids Area unterhalten werden. Zudem gibt es im Kino Kurzfilme zu sehen. Nach den Shows wird es noch Punkrock-Karaoke und eine Aftershow-Pary geben.

Veranstaltungsort

Die Adresse des Pure&Crafted lautet:

Masurenallee / Hammarskjöldplatz 5

14055 Berlin

Hier kann man über den Eingang Nord auf das Festivalgelände gelangen.

Anfahrt zum Pure&Crafted

An alle, die mit dem Motorrad zum Pure&Crafted kommen: Das Festival hat limitierte Parkplätze auf dem Veranstaltungsgelände für Biker reserviert. Diese befinden sich direkt im Sommergarten auf der Wiese vorm Marshall-Haus mit Blick auf die Mainstage. Es gilt jedoch: First come, first serve: Motorradfahrer sollten sich mit ihrem Namen und der E-Mail-Adresse, mit der auch die Tickets gebucht wurden, unter bikes@pureandcrafted.com melden. Wer zu den Glücklichen gehört, die einen Parkplatz ergattern, erhält weitere Informationen zum Ein- und Ausfahrtsprozess per E-Mail.

Wer kein Glück hat, für den stehen auf dem P1 vor dem Haupteingang am Hammarskjöldplatz noch ausreichend kostenfreie Motorradparkplätze zur Verfügung. Gebührenfreie Parkplätze für Autofahrer befinden sich auf dem Hammarskjöldplatz: P4- P6.

Das Messegelände Berlin ExpoCenter City ist zudem optimal an den Berliner ÖPNV angebunden.

U-Bahn: Kaiserdamm, Theodor-Heuss-Platz

S-Bahn: Messe Nord/ICC, Messe Süd

Unterkunft

Da das Pure&Crafted wie gewohnt ein innerstädtisches Festival ist, wird es kein Camping geben. Berlin hat aber viele Hotels zu bieten – insbesondere rund um das Messegelände.

Wetter

Das Wetter scheint für den 01. Juli wechselhaft zu werden. Zum Mittag sollen nach jetzigem Stand leichtes Gewitter mit Wind und etwas Regen aufziehen. Auch abends kann es tröpfeln. Die Temperaturen bleiben allerdings mit 24 Grad Celsius angenehm. Nur zum Abend kann es sich voraussichtlich auf 16 Grad Celsius abkühlen.