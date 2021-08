Foto: Andreas Meixensperger. All rights reserved.

Das Pure&Crafted hat die Running Order für das diesjährige Festival bekannt gegeben – nun steht also fest, auf welcher Stage des zweitägigen Festivals (17.+18.9.) welcher musikalische Act zu sehen ist.

LINE-UP PURE&CRAFTED 2021:

Freitag: Jake Bugg, Alice Phoebe Lou, Jupiter Jones, Sofia Portanet, Smile And Burn

Samstag: The Hives, Kadavar, The Picturebooks, Odd Couple, Nitrogods, Pillow Queens, Betterov

Die Running Order für Freitag und Samstag:

Die Headliner im Porträt: