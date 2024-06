Es gibt kaum eine Sporthymne, die so bekannt ist wie diese: „We Are the Champions“ von Queen, erschienen 1977 auf ihrem Album „News of the World“. Das Stück folgt auf der LP auf den Zweiminüter namens „We Will Rock You“, wahrscheinlich genauso bekannt wie „We are the Champions“. Im Doppelpack unschlagbar, oder?

Ganze Mannschaften reißen dazu die Fäuste in die Höhe, ihre Fans sowieso. Aber auch Verlierer trösten sich bei dem Lied, dessen Musical-artige Qualität auch Liza Minelli entdeckte, die den Evergreen beim „Concert for Aids Awareness“ am 20. April 1992 im Londoner Wembley-Stadion schmetterte, in Gedanken an den kurz davor verstorbenen Queen-Frontmann Freddie Mercury. Der Sänger selbst stand seinem größten Schlager eher skeptisch gegenüber.

Ist „We are the Champions“ die größte Sporthymne aller Zeiten? Das behauptet zumindest eine neue Dokumentation auf Arte: „Queen –We Are the Champions – die Geschichte der größten Sporthymne aller Zeiten“ heißt die auf den Punkt betitelte Doku von Hannes Rossacher und Lilly Schlagnitweit.

Eine Reise durch die Musikgeschichte

Die Pressemitteilung kündigt an: „Der Film folgt dem Queen-Hit ‚We Are The Champions‘ von seiner Entstehung inmitten der musikalischen Aufbruchstimmung der 70er bis zu den Stadionhymnen der Gegenwart. Die Queen-Begründer Brian May und Roger Taylor erzählen von damals. Mit ‚We Will Rock You‘ wurde das Lied zum Klassiker auf Konzerten und im Sport. Und immer wieder neu interpretiert: zu den Olympischen Spielen 2024 etwa von Dolly Parton. Was steckt hinter dem Ohrwurmpotenzial der beliebtesten Mitsing-Hits? Eine Reise durch die Musikgeschichte und die Welt der großen Hymnen.“

„Queen –We Are the Champions – die Geschichte der größten Sporthymne aller Zeiten“

Dokumentation von Hannes Rossacher & Lilly Schlagnitweit

BR/FFL

Deutschland 2024, 112 Min.

Erstausstrahlung

Online vom 7. Juli 2024 bis 6. Juli 2027 auf arte.tv

Im TV am Sonntag, 7. Juli 2024 um 22.10 Uhr auf ARTE