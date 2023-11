Queen: Befindet sich hier das Grab von Freddie Mercury?

Foto: Getty Images. All rights reserved.

Das Grab von Queen-Frontmann Freddie Mercury befindet sich sehr wahrscheinlich auf einem Friedhof in West-London

Der Ort von Freddie Mercurys Grab, der nach seinem Tod im Jahr 1991 zunächst geheim gehalten wurde, befindet sich mit großer Wahrscheinlichkeit in West-London auf dem Kensal-Rise-Friedhof.

Sicher war stets, dass der Queen-Sänger, der an den Folgen einer Aids-Erkrankung verstarb, dort eingeäschert wurde, allerdings ohne Angabe, ob seine Überreste auch auf dem Friedhof eingebettet werden wurden.

Freddie Mercury: Freundin Mary Austin verriet Asche-Geheimnis

Mary Austin, die Freddie Mercury ein Leben lang verbunden blieb und von ihm mehrfach als „Lebensmensch“ bezeichnet wurde, hatte zuletzt in einem Interview mit der „Daily Mail“ bekannt gegeben, wie sie mit der Asche des Musikers umging und verhinderte, dass sein Grab zur Begegnungsstätte würde.

„Er wollte nicht, dass jemand versucht, ihn auszugraben, wie es bei einigen berühmten Menschen geschehen ist“, sagte sie. „Fans können zutiefst besessen sein – er wollte, dass es ein Geheimnis bleibt, und das wird es auch bleiben.“

Weiterlesen:

Ganz so ist es wohl nicht: Auf dem Londoner Friedhof wurde schon vor einigen Jahren eine Platte entdeckt, auf der auf Mercurys Geburtsname hingewiesen wird: Farrokh Bulsara.

„Um immer bei Dir zu sein, meine Liebe“

Der vollständige Text darauf lautet: „In Loving Memory of Farrokh Bulsara. Pour Etre Toujours Pres De Toi Avec Tout Mon Amour’“ – ‚In liebender Erinnerung an Farrokh Bulsara. Um immer bei Dir zu sein, meine Liebe.‘ Dazu als Signatur ein „M.“, das für Mary stehen könnte.

Entscheidend für den Beweis, dass es sich um Freddie Mercurys Grab handelt, sind wohl Geburts- und Todesdatum. Sie stimmen mit denen des Queen-Sängers überein. Die britische Zeitung „The Mirror“ zitierte einen Fan mit den Worten: „Es war immer klar, dass Freddie 1991 auf dem Kensal Green Cemetery eingeäschert wurde, aber wo seine Asche dann abgeblieben ist, war stets ein absolutes Geheimnis.“

Lange Zeit blieb es auf jeden Fall nur ein Gerücht, dass die Asche Freddie Mercurys an Mary Austin ausgehändigt wurde. Sie wurde von dem Sänger in seinem Testament großzügig bedacht, hielt auch in schwierigen Zeiten zu ihm, als ihre Liebesbeziehung schon längst nicht mehr bestand. Nun wurde dies von ihr persönlich bestätigt. Zugleich erzählte Austin, wie sie die Überreste Mercurys heimlich vergraben ließ.

„Ich wollte nicht, dass jemand den Verdacht hat, dass ich etwas anderes als das tue, was ich normalerweise tue“, beschrieb sie ihre Geheimmission. „Ich sagte, ich wollte zur Kosmetik. Ich musste überzeugend sein. Es war sehr schwer, den richtigen Moment zu finden. Eines Morgens schlich ich mich einfach mit der Urne aus dem Haus.“

Empfehlung der Redaktion Liste 10 Dinge, die Sie über Freddie Mercury garantiert noch nicht wussten 10 Dinge, die Sie über Freddie Mercury garantiert noch nicht wussten

Dave Hogan Getty Images

Weitere Highlights