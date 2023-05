Queens of the Stone Age: „Negative Space“ – Live-Debüt des neuen Songs hier ansehen

Foto: Getty Images for Boston Calling, Taylor Hill. All rights reserved.

Josh Homme und Michael Shuman von Queens of the Stone Age, 28. Mai 2023.

Queens of the Stone Age (kurz QOTSA) spielten am Wochenende (28. Mai) ihr zweites Konzert des Jahres, beim amerikanischen Festival Boston Calling. Dort haben sie auch ihren neuen Song „Negative Space“ präsentiert. Zudem performte die Gruppe „Misfit Love“ live – zum ersten Mal seit 2018.

In Deutschland kann man QOTSA diesen Sommer an zwei Terminen live sehen: beim Southside Festival am 16. Juni in Neuhausen und am 18. Juni beim Hurricane Festival in Scheesel.

Live-Debüt von „Negative Space“ hier anschauen:

„Negative Space“ stammt von QOTSAs kommendem Album „In Times New Roman…“, das am 16. Juni erscheinen soll. Nachdem sich die Band einige Zeit lang verloren fühlte, kehrten sie mit neuer Motivation ins Studio zurück, um sich wieder ihrem lauten und rohen Rock zu widmen, heißt es in der Pressemitteilung zur neuen Platte. Das Werk werde zudem die bislang bissigsten Texte aus der Feder von Josh Homme enthalten. Die Leadsingle „Emotion Sickness“ wurde bereits im April vorgestellt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von QOTSA (@queensofthestoneage)

Setlist beim Festival Boston Calling: „Little Sister“

„I Sat by the Ocean“

„The Lost Art of Keeping a Secret“

„Sick, Sick, Sick“

„If I Had a Tail“

„Emotion Sickness“

„My God Is the Sun“

„Smooth Sailing“

„The Evil Has Landed“

„Negative Space“

„Make It Wit Chu“

„Go With the Flow“

„No One Knows“

„A Song for the Dead“ Mehr über QOTSA Queens of the Stone Age ist eine 1996 von Josh Homme gegründete Band aus Palm Desert, Kalifornien. Die Gruppe hat insgesamt sieben Studioalben veröffentlicht, das noch aktuelle erschien im Jahr 2017: VILLAINS.