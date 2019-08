Quentin Tarantino: „Bruce Lee war ein wenig arrogant“

In Los Angeles erlaubte sich jemand einen kritischen Scherz mit einem Filmposter des neuen Tarantino Films. Statt Brad Pitt und Leonardo DiCaprio waren Jeffrey Epstein und Roman Polanski, beide wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt, auf der riesigen Reklamewand zu sehen.

Makabre Idee für einen zweiten Teil von Quentin Tarantinos neuem Film „Once Upon A Time...In Hollywood“: Unbekannte überklebten am Freitag (26. Juli 2019) in Los Angeles eine große Werbetafel, auf dem die beiden Protagonisten Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und Cliff Booth (Brad Pitt) zu sehen waren. Auch der Titel wurde von den Unbekannten verfälscht: Aus „Once Upon A Time … In Hollywood“ wurde „Once Upon A Time … In Pedowood“. Groß prangten dazu die Gesichter von Roman Polanski und Jeffrey Epstein auf dem Billboard. Epstein befindet sich zur Zeit in einem Bundesgefängnis in Manhattan. Der Milliardär soll in den frühen 2000er…