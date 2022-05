R.E.M.: Bandmitglieder arbeiten nach über 30 Jahren mit Produzent Mitch Easter zusammen

Peter Buck und Mike Mills von R.E.M. sind laut einem Twitter-Post zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren mit dem Produzenten Mitch Easter im Studio.

Buck und Mills schlossen sich mit Scott McCaughey, Linda Pitmon und Steve Wynn im Fidelitorium Recording Studio in Kernersville, North Carolina, zusammen. Gemeinsam arbeiten die Musiker an einem neuen Album von The Baseball Project. Dabei unterstützt sie der Produzent Mitch Easter, wie dem Post zu entnehmen ist.

.@BaseballProject are back at it working on their next LP in NC. Scott, Steve, Peter, Mike & Linda are pictured here at Fidelitorium Recordings with the legendary Mitch Easter at the helm. pic.twitter.com/ZrhgKnFTIJ

— R.E.M. HQ (@remhq) May 22, 2022