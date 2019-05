R.E.M.: Hier singt Michael Stipe seinen ersten Solo-Song

Kommt doch bald ein Solo-Album von Michael Stipe? Der ehemalige Sänger von R.E.M. präsentierte am Donnerstag (02. Mai) in New York sein neues Stück „Your Capricious Soul“.

Stipe trat mit dem neuen Solo-Track als Überraschungsgast vor einem Konzert seiner Freundin Patti Smith in der Webster Hall auf. Es ist nicht das erste Mal, dass er den neuen Song spielt. Zuletzt brachte er ihn auch bei einem Gig im American Museum Of Natural History (dazu das Video oben).

Michael Stipe: Neue Karriere als Künstler?

Langsam aber beständig tastet sich der 59-Jährige an eine musikalische Karriere nach seiner Band heran. Im vergangenen März veröffentlichte er zu Ehren des „March For Our Lives“ einen 40-Sekunden „Song“ namens „Future, If Future“, auch Solo-Coverversionen und einige Instrumentals finden sich in seinem Repertoire. Zuletzt arbeitete Stipe vor allem als Fotograf und Künstler, wie er in Interviews bestätigte. Er behielt aber viele Werke für sich.

„Your Capricious Soul“ ist nun er erste vollständige Solo-Track des Sängers. Und wer weiß, vielleicht folgt ihm ja schon bald der nächste. Eine Single-Version oder ähnliches gibt es bislang aber nicht.