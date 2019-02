R.E.M. lassen Donald Trumps „Everybody Hurts“ auf Twitter löschen

In der Neujahrsnacht absolvierte Madonna einen Überraschungsauftritt in New York. Doch für viele war anscheinend nicht die Musik, sondern das Aussehen der Sängerin ein Thema. Dagegen wehrt sie sich jetzt.

Madonna hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet, weil wieder mal über sie getratscht wird – es geht also nicht um ihre Musik, sondern nur um das Aussehen der 60-Jährigen. „Ich brauche keine Bestätigungen“, schrieb sie, in Anlehnung an Kritik von Leuten, die sich über ihren Hintern lustig machen. Dahinter postete sie einen Schlapplach-Smiley. Die Sängerin trat in der Silvesternacht unangekündigt in der „Stonewall Inn“-Bar in New York auf, machte sich in einer Rede stark für die Gleichberechtigung, und spielte ihren Hit „Like a Prayer“ sowie ein Cover des Elvis-Songs „Can't Help Falling In Love With You“. https://www.youtube.com/watch?v=Q6880rRgk8g Seit Videos vom…