11 neue Sexualstraftaten gegen R. Kelly – es drohen bis zu 30 Jahre Haft

Mit zerknirschter Melancholie, wolfshündischem Humor und jeder Menge „shitty feelings“ erzählt Mark Oliver Everett mit seinen Eels seit „Beautiful Freak“ (1996) die Geschichte seines nicht ganz einfachen Lebens. Eine Retrospektive.

12. Tomorrow Morning (2010) ★★★ Endlich erfasst ihn, den Trauerkloß, den an den eigenen Gefühlen verzweifelnden Waldschrat, doch noch etwas Glück. „Tomorrow Morning“ ist die kolibrileichte Platte, von der niemand angenommen hätte, dass sie jemals von den Eels kommen würde. Der Abschluss einer Trilogie über Himmel und Hölle der Liebe (mit den Vorgängern „Hombre Lobo“, 2009, „End Times“, 2010) schwebt mit „Spectacular Girl“ über den Wolken, labt sich an grausam redundanten Computersound-Experimenten („Baby Loves Me“) und überrascht mit sorgsam kompilierten Synthie-Beats, die an den Electro-Folk von Beck erinnern. Everett vielleicht sogar entspannt: „I Like The Way This Is Going“. Jetzt…