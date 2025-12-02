Konzertverschiebung: Jetzt trifft Radiohead die volle Fan-Wut

In den sozialen Medien äußern sich Enttäuschung und Wut über die Verlegung der Radiohead-Konzerte in Kopenhagen. Die ersten beiden der vier Auftritte in der dänischen Hauptstadt werden auf den 15. und 16. Dezember 2025 verlegt.

Der Grund: Sänger Thom Yorke kämpft mit einer „extremen Halsentzündung“, die es ihm momentan „unmöglich macht zu singen“. Das vermeldete die Band auf Facebook und Instagram. Während viele Fans Verständnis für den erkrankten Yorke zeigen und Genesungswünsche senden, sind andere enttäuscht bis wütend. Vor allem solche Fans, die weite Strecken bis nach Kopenhagen zurücklegen mussten oder müssen. Vor allem aus dem Ausland. Die müssen nun schauen, ob sie Hotelbuchungen und Flüge stornieren können.

„Danke, dass ihr uns zwei Stunden vor unserer Ankunft im Stadion informiert habt. Übrigens sind wir aus Griechenland eingeflogen“, schreibt eine Anhängerin.

„Stell dir vor, wie viele Menschen extra für das Konzert nach Kopenhagen gekommen sind“, schreibe eine andere. Die Antwort eines Users: „Leute wie ich. Bin gestern aus Kalifornien eingeflogen“

Ein weiterer macht einen konstruktiven Vorschlag für die Nachholtermine: „Leute, es wäre fair, einen neuen Termin mit mehr Zeit zu vereinbaren, damit wir eine weitere Reise planen können. Für Menschen, die in einem anderen Land leben, ist es nicht erschwinglich, noch zwei Wochen hier zu bleiben. Plant es für Januar oder Februar. Ich wünsche Thom eine schnelle Genesung“

Keine Absage, sondern Verschiebung

Die Enttäuschung über die Verlegung von „Kopenhagen 1“ und „Kopenhagen 2“ ist durchaus hausgemacht. Radiohead haben aus gutem Willen die Einzugsgebiete für einzelne Städte stark ausgeweitet, damit die 20 Europa-Konzerte von möglichst vielen Menschen auf dem Kontinent beziehungsweise in Großbritannien besucht werden können. Ticket-Optionen für Kopenhagen zum Beispiel standen gleichberechtigt auch Menschen aus anderen skandinavischen Ländern und Finnland zur Auswahl.

Für die vier Berlin-Auftritte (8. bis 12. Dezember) machen Fans sich derweil schon Sorgen. Unabhängig von der Enttäuschung, dass der Tourneeabschluss nun nicht mehr hierzulande, sondern in Kopenhagen gefeiert wird. Das Radiohead-Ticket-Einzugsgebiet für Berlin umfasst nahezu komplett Osteuropa. Falls „Berlin 1–4“ verlegt werden, rücken die Auftritte entweder noch mehr Richtung Weihnachten oder „zwischen den Jahren“, oder gar Januar. Das dürfte etliche Reisepläne von Fans aus Polen, Tschechien oder der Slowakei durcheinanderbringen. Es sei denn sie wollen Weihnachten und Silvester in Berlin feiern.