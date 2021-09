Radiohead kündigen Re-Issues von KID A & AMNESIAC und neues Album an

Radiohead haben eine Neuauflage ihrer Alben KID A und AMNESIAC angekündigt. Das Reissue soll den Namen „Kid A Mnesia“ tragen und drei LPs umfassen: Neben den zwei regulären Alben aus den Jahren 2000 und 2001 soll das dritte „Kid Amnesiae“ heißen und „teilweise bisher unveröffentlichte Songs aus den Originalaufnahme-Sessions“ beinhalten. So wird neben B-Seiten und alternativen Versionen darauf der neue Song „If You Say The Word“ (unter Fans bisher als „C-Minor-Song“ berüchtigt) und mit „Follow Me Around“ eine bisher unveröffentlichte Studio-Version des Songs erscheinen, den die Band live bereits als Intro zu „Everything In Its Right Place“ spielte. „If You Say The Word“ ist jetzt schon im Stream zu hören:

Auf Instagram kündigten Radiohead ihre neuen Platten wie folgt an:

Hier die Tracklist der Bonus-LP KID AMNESIAE:

Seite 1:

LIKE SPINNING PLATES (‘WHY US?’ VERSION)

UNTITLED V1

FOG (AGAIN AGAIN VERSION)

IF YOU SAY THE WORD

FOLLOW ME AROUND

Seite 2:

PULK/PULL (TRUE LOVE WAITS VERSION)

UNTITLED V2

THE MORNING BELL (IN THE DARK VERSION)

PYRAMID STRINGS

ALT. FAST TRACK

UNTITLED V3

HOW TO DISAPPEAR INTO STRINGS

„Kid A Mnesia“ soll zum 21. Jubiläum von AMNESIAC am 5. November 2021 in folgenden Versionen erscheinen:

KID A MNESIA Deluxe LP — Limited edition 3xLP cream vinyl, on 180g – Kid A, Amnesiac (both half-speed cuts), Kid Amnesiae + 36-page hardback art book



— Limited edition 3xLP cream vinyl, on 180g – Kid A, Amnesiac (both half-speed cuts), Kid Amnesiae + 36-page hardback art book Kid Amnesiette — Limited, numbered edition of 5000, 2xCassette – Tape 1: Kid A / Amnesiac, Tape 2: Kid Amnesiae / 5x B-sides from the Kid A / Amnesiac era + 36-page booklet



— Limited, numbered edition of 5000, 2xCassette – Tape 1: Kid A / Amnesiac, Tape 2: Kid Amnesiae / 5x B-sides from the Kid A / Amnesiac era + 36-page booklet Indie-Store exklusive limited edition red vinyl 3LP, black vinyl 3LP, 3xCD, and 3-volume digital formats.

Gemeinsam mit Grafiker Stanley Donwood wollen Radiohead außerdem begleitende Kunstbücher herausbringen – das 300 Seiten starke „KID A MNESIA Art Book“ und „Fear Stalks the Land“, ein „black-and-white paperback that gathers Yorke and Donwood’s notes, lyrics and sketches“.

KID A und AMNESIAC waren zum Jahrtausendwechsel Album Nummer 4 und 5 von Radiohead. Ihr moderner Klassiker OK COMPUTER erschien im Jahr 1997 und feierte 2017 mit einer ausführlichen Neuveröffentlichung unter dem Namen OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017 sein 20. Jubiläum. Auch KID A gilt in seinem radikalen Richtungswechsel als Meilenstein der britischen Band um Sänger Thom Yorke.

Radioheads aktuelles, neuntes Album A MOON SHAPED POOL erschien 2016. Zuletzt sorgte Thom Yorke mit diversen neuen „Creep“-Versionen sowie seiner neuen Supergroup Smile für Schlagzeilen.

