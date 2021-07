Tom Hanks' großer Vorteil: Wer unauffälliger aussieht, hat die Auswahl unter den meisten Rollen. Kaum ein Schauspieler hat mehr aus dieser nicht unbedingt schmeichelhaften Voraussetzung gemacht. Eine Würdigung.

Möglich, dass Tom Hanks unter den Kritikern mehr Kritiker hat als Fans, aber wer sich einen dieser Kritiker zur Brust nimmt, bekommt immer die Bestätigung, dass der Mann einige unvergessliche Szenen schuf. Dies sind nur die wichtigsten: Sein Abschied für immer, vom geliebten Freund, einem Beachvolleyball ("Cast Away"); der Monolog eines Sterbenden, zum Gesang von Maria Callas ("Philadelphia"); Captain Millers letzte Worte, "Earn This" (in "Saving Private Ryan"). Zuletzt aber auch sein großer Auftritt als "Captain Phillips", dem Tanker-Kapitän, der einem Angriff der Piraten standhält, und erst am Ende, nach seiner Befreiung, zusammenbricht. Die meisten seiner Schauspiel-Kollegen würden den Moment…