Rammstein live 2019: Tickets nach 4 Stunden ausverkauft – Fans wütend

Rammstein sorgen einmal mehr für einen neuen Rekord: Die Band verkaufte in nur wenigen Stunden via Eventim 800.00 Eintrittskarten für ihre Gigs in 24 Städten und 17 Ländern. Es ist die erste Stadiontour Rammsteins – und die erste Tournee seit zehn Jahren.

„Die Nachfrage überstieg das verfügbare Kartenkontingent um ein Vielfaches“, heißt es in einer Mitteilung. Mehr als eine Million Fans waren durchgängig auf der Internetseite des Anbieters. Insgesamt gab es 80.000 Systemanfragen pro Sekunde, was die Seite zeitweise zusammenbrechen ließ. Für viele Fans, die sich erhofft hatten, im kommenden Jahr die Band zu sehen, ein echter Schock. Sie ließen ihre Wut vor allem an Ticketanbieter Eventim aus.

Rammstein live 2019: Tickets personalisiert

Nach nur vier Stunden war das komplette Kontingent weg. Auch eilig angekündigte Zusatzkonzerte waren umgehend ausverkauft. Alle Tickets werden von Eventim personalisiert, damit Schwarzmarktaktionen sofort unterbunden werden.

Fanclub-Anhänger der Musiker konnten im Vorhinein frühzeitig an Tickets kommen, in dem sie eine kostenpflichtige Mitgliedschaft in letzter Sekunde beantragten. Doch der Run auf die wegen der Konzerte nun schwer begehrten Club-Mitgliedschaften war so groß, dass nach kürzester Zeit ein Mitgliederstopp erwirkt wurde.

Rammstein treten 2019 insgesamt zehn Mal in Deutschland auf.

Rammstein live 2019 in Deutschland

27.05.19 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen

28.05.19 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen

08.06.19 im Olympiastadion in München

09.06.19 im Olympiastadion in München (Zusatzkonzert)

12.06.19 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden

13.06.19 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden

16.06.19 im Ostseestadion von Rostock

22.06.19 im Olympiastadion in Berlin

02.07.19 in der HDI Arena in Hannover

13.07.19 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt/Main