Rammstein live 2019: Für diese Konzerte gibt es aktuell KEINE Tickets

Ein ganzer Batzen neue Bands rund um die Rock-Heroen Slipknot und Tool.

Lineup-Ergänzungen bei Rock am Ring und Rock im Park 2019: Jetzt mischen u.a. auch Slipknot und Tool mit. Die beiden Bands ergänzen das Headliner-Billing um Die Ärzte und Marteria. Außerdem u.a. neu bestätigt: Dropkick Murphys, Die Antwoord, Sabaton, Slash feat. Myles Kennedy, Bastille, Alice in Chains, Feine Sahne Fischfilet, The 1975, The BossHoss, Bonez MC & RAF Camora, Alligatoah, SDP, Kontra K, Amon Amarth, Foals, Casper & Marteria. Damit wird's jetzt schon etwas voller auf den Zwillingsfestivals am Nürburgring und in Nürnberg vom 7. – 9. Juni 2019. Auch Feine Sahne Fischfilet am Start Slipknot waren zuletzt 2015 Headliner bei…