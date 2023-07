Rammstein-Balsam? Christoph Schneider postet Konzert-Video von Sohn

„Berlin – my son ❤️“ – so ist ein Video auf Instagram betitelt, das Christoph Schneider auf seinem offiziellen Instagram- Account gepostet hat. In dem Clip ist der Filius des Rammstein-Schlagzeugers von hinten zu sehen, mit Gehörschutz, und wie er aus einiger Entfernung auf der Zuschauertribüne zur Musik der Band tanzt.

Die Fans der Band finden das natürlich klasse. „Das ist soooo toll❤❤❤❤Er ist stolz auf seinen Papa. Und hat einen super Musikgeschmack❤“, schreibt eine. Eine andere: „Christoph your son is very proud of you and is incredibly beautiful. We love you ♥️♥️♥️“.

Der Rückhalt durch Familienmitglieder tut Christoph Schneider sicher gut, befinden sich Rammstein doch seit bald zwei Monaten unter stetem Beschuss. Sänger Till Lindemann wird von etlichen Frauen missbräuchliches Verhalten vorgeworfen, die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 60-Jährigen. Schneider verlor im Zuge dessen einmal die Nerven und weinte auf der Bühne. Später veröffentlichte er einen länglichen Aufsatz auf seinem Instagram-Account, in dem er von Entfremdung zwischen Lindemann und der Band schrieb, es sich aber dennoch nicht nehmen ließ, zu sagen, dass keiner der sechs Musiker in diesem Kontext etwas Strafbares getan hätte.

Inmitten der jüngsten Vorwürfe gegen Keyboarder Flake fiel dann auch Schneiders Name – der Drummer sei bei einer der wilden Partys zugegen gewesen, von der ein Fan berichtet. Die Frau habe Rammstein nach einem Konzert in deren Hotel begleitet und dort mit mehreren Personen, darunter Lindemann, Flake und Schneider in einem Hotelpool und anschließend in einem Hotelzimmer getrunken und gefeiert. Die Frau habe das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Morgen nackt auf dem Fußboden aufgewacht. Neben ihr: Flake.

Am 22. Juli spielen Rammstein in Berlin, am 26. Juli steht Paris an. Die einzelnen Bandmitglieder ließen über ihre Anwälte verlautbaren, dass sie sämtliche Vorwürfe bestreiten.