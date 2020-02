Das wird Sie auch interessieren





Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viel Mühe es macht, die Stadien dieser Welt für einen Wahnsinns-Auftritt von Rammstein vorzubereiten? Es dauert über 60 Stunden, die Bühne für ein Konzert der Berliner Band herzurichten.

Um zu zeigen, wie viel Planung in jeder einzelnen Rammstein-Show steckt, haben die Musiker ein Zeitraffervideo ins Netz gestellt, das eine Luftaufnahme der kompletten Bühnen-Mannschaften bei der Arbeit im Stadion zeigt. In dem Fall wird das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden hergerichtet.

Rammstein auf Stadion-Tour 2020

Zunächst wird der Boden mit einem Metallbodenbelag ausgekleidet, dann wird die komplexe Bühne aufgebaut. Jetzt dürfte auch jeder verstehen, warum zuweilen mehrere Tage zwischen den einzelnen Live-Auftritten liegen.

Rammstein sind ab Mai wieder auf Stadion-Tournee durch Europa. Los geht’s in Österreich. Nach mehreren Auftritten auch in Deutschland endet die Konzertreise auf dem alten Kontinent in Schweden. Danach geht es weiter nach Nordamerika, wo sie zum ersten Mal in 10 Städten in Stadien auftreten werden.