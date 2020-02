Rammstein: Hier macht sich Till Lindemann freiwillig zum Zwerg

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

Am Samstag (29. Februar) tritt Till Lindemann in Helsinki auf, sein erstes Russland-Konzert findet bereits am Montag (02.03.) statt, St. Petersburg – aber am meisten freut sich der Rammstein-Sänger natürlich auf Moskau. Dort gastiert das „Lindemann“-Projekt am 15. März in der VTB-Arena.

Auf Instagram macht er sich jetzt schon, zwei Wochen vorher, warm. „Moscow see you soon …“ postete Lindemann. Er steht vor einem recht imposanten Gebäude, das ihn ganz winzig erscheinen lässt.

Seine Fans lieben die Moskau-Liebe des „Moskau“-Sängers. „Russia loves you“, postete eine Userin. Andere wollen, dass Till auch mal in ihrem Land vorbeischaut: „Wish we had a chance to see you in Iran“. Ein anderer macht sich dagegen Sorgen um Lindemanns Gesundheit: „Stay safe there! Just heard about those crazy russian right-winged extremists…“

Till Lindemann auf Instagram: