Am Dienstag absolvierten Lindemann ihr Konzert in Hannover. Hier gibt's Fotos, Setlist und Videos des Abends.

Till Lindemann und Peter Tägtgren alias „Lindemann“ absolvierten in der Swiss Life Hall von Hannover am Dienstagabend (04.02.) ihr erstes Deutschland-Konzert 2020 – kein Einlass unter 18, wie es im Vorverkauf hieß. Sehen Sie hier Fotos, Videos, Setlist des Rammstein-Sängers, live aus Hannover. Lindemann-Fotos und Videos aus Hannover: https://www.youtube.com/watch?v=lQfdRybMnlU https://www.youtube.com/watch?v=DCZZ-CSe6F8 https://www.youtube.com/watch?v=PnJCEMhILkc https://www.instagram.com/p/B8LIUpqIuDH/ https://www.instagram.com/p/B8LIpeDo6Y7/ https://www.instagram.com/p/B8LMxroHUaS/ https://twitter.com/kopfding/status/1224809342513356800 https://www.instagram.com/p/B8KAteJCTnY/ Setlist: Skills in Pills Ladyboy Fat Ich weiß es nicht Allesfresser Frau & Mann Knebel Home Sweet Home Cowwboy Golden Shower Blut Platz Eins Praise Abort Fish On Ach so gern Steh auf Gummi