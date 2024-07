Rammstein haben am Mittwoch (17.07.) das erste von zwei Konzerten in Klagenfurt gespielt. Das Wörthersee-Stadion verwandelte sich dafür in die mittlerweile bekannte Industriekulisse.

Wie gewohnt startete die Show noch bei Tageslicht und Händels Feuerwerksmusik, nach der die Berliner Musiker in „Ramm 4“ übergingen:

Mit dem Wetter hatte Klagenfurt nur anfangs Glück – während des Sets regnete es, dem Publikum schien das aber wenig auszumachen:

Immer ein spektakulärer Moment bei einer Rammstein-Show: Bei „Du hast“ schießt Pyro zu den Mitteltürmen im Publikum und zurück zur Bühne:

Die Setlist beinhaltet, wie schon in den Jahren zuvor, die größten Hits von Rammstein – die meisten Songs stammen von den Alben „Rammstein“, „Mutter“, „Sehnsucht“ und „Herzeleid“.

Die Zuschauer freut’s: Denn zu Songs wie „Sonne“ lässt sich auch bei einem Rammstein-Konzert gut mitsingen:

Rammstein: Die Setlist in Klagenfurt

Ramm 4

Links 2 3 4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland (Remix)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

Rammstein

Adieu