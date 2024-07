Rammstein sind nach Shows in Dänemark, Belgien, Irland, den Niederlanden und Frankreich zurück in Deutschland. Vom 11. bis 13. Juli spielt die Band im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Das erste von drei Konzerten fand am Donnerstag (11. Juli) statt und ließ, wie gewohnt, die Herzen von Pyro-Fans höherschlagen.

Gestartet ist der Abend mit „Ramm 4“ – auf der Setlist standen insgesamt 22 Songs, die zu den größten Hits der Band zählen.

Mit „Radio“, „Deutschland“, „Puppe“ und „Ausländer“ haben es auch vier Songs vom unbetitelten Rammstein-Album von 2019 auf die Setlist geschafft.

Wer die Bühnenshow von Rammstein bereits kennt, wird einen Großteil der Einlagen wiedererkannt haben. Bei „Mein Teil“ steigt Keyboarder Flake abermals in den Kochtopf und lässt sich von Till Lindemann durchgaren:

Das Konzert, ebenso wie die noch folgenden Shows in Frankfurt, sind bereits seit längerer Zeit ausverkauft.

Für „Du Hast“ schießen schließlich zur Dämmerung die Pyroraketen über die Köpfe der Zuschauer hinweg:

Rammstein in Frankfurt am Main: Die Setlist

Ramm 4

Links 2-3-4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland Remix

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

Rammstein

Adieu