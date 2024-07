Rammstein live in Klagenfurt: Tickets, Setlist, Anfahrt, Wetter

Rammstein befindet sich derzeit auf ihrer „Europe Stadium Tour 2024“. Nachdem die Band bereits drei Konzerte in Frankfurt spielten, ziehen sie für zwei weitere Gigs nach Klagenfurt in Österreich weiter. Dort werden sie am Mittwoch (17. Juli) und am Donnerstag (18. Juli) auf der Bühne des Wörthersee Stadions steigen. Was musikalisch von der Show zu erwarten ist und wie man sicher an- und abreist, haben wir hier zusammengefasst.

Tickets

Sowohl für das Rammstein-Konzert am Mittwoch als auch am Donnerstag sind noch Tickets auf der Verkaufsplattform Eventim erhältlich. Für den 17. Juli sind noch Konzertkarten für die sogenannte „Feuerzone“ im Wert von 154,08 Euro, Stehplätze für jeweils 128,80 Euro und Sitzplätze der Kategorie A für jeweils 140,29 Euro erhältlich. Wer sich noch Tickets für den 18. Juli besorgen möchte, dem stehen noch die „Feuerzone“ und Sitzplätze der Kategorie A für denselben Preis zu Verfügung.

Einlass und Vorband

Fans werden bereits ab 17 Uhr in das Wörthersee Stadion hineingelassen. Um 19:30 Uhr startet das französische Duo Abélard als Support den Abend, die dann ab 20:30 Uhr von Rammstein abgelöst werden.

Setlist

Ein paar Tage vor ihren Konzerten in Klagenfurt traten Rammstein vom 11. bis 13. Juli insgesamt drei Mal in Frankfurt auf. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass sie in der österreichischen Stadt dieselbe Setlist spielen werden. Diese sah in Frankfurt wie folgt aus:

Ramm 4

Links 2 3 4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Wird vom Band abgespielt: Deutschland (Remix von Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Zugabe:

Engel (Piano-Version mit ABÉLARD)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

2. Zugabe:

Rammstein

Adieu

Wird vom Band abgespielt: Sonne (Piano-Version)

(Piano-Version) Wird vom Band abgespielt: Haifisch (Haiswing Remix von Olsen Involtini)

Wird vom Band abgespielt: Lügen (Instrumental)

Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel:

Am besten nimmt man den Zug bis zum „Hauptbahnhof Klagenfurt“, da der Veranstalter von dort aus Shuttles zur Verfügung stellt, die die Besucher:innen direkt zum Stadion bringen. Die Fahrt mit dem Shuttle ist im Konzertticket inkludiert und damit mit keinen weiteren Kosten verbunden.

Anreise mit dem Auto:

Südring 207

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Die Parkplätze rund um das Stadion sich großflächig für Fahrer:innen mit Anwohnervignette reserviert. Daher wurden Auffangparkplätze auf dem Autobahnparkplatz A2, beim Minimundus und am Messeparkplatz arrangiert. Von allen drei Standorten fahren Shuttles direkt zum Veranstaltungsort.

Wetter

Am Mittwoch (17. Juli) werden es gegen Mittags wolkige 31 Grad bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Gegen Abend kühlt sich die Temperatur auf 24 Grad und nachts auf 20 Grad runter. Ab abends gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Am Donnerstag (18. Juli) wird es bei leicht bewölkten 31 Grad wärmer. Abends sinkt die Temperatur nur um einen Grad, allerdings steigt die Regenwahrscheinlichkeit von 0 auf 75 Prozent. Nachts sinkt sowohl die Temperatur auf 23 Grad als auch die Regenwahrscheinlichkeit auf 35 Prozent.