Rammstein in Riga 2019: Fotos, Videos, Setlist

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

Rammstein sind auf dem Endspurt ihrer großen Europa-Stadion-Tournee. Nur noch vier Konzerte in Tampere (Finnland), Stockholm, Oslo und das große Finale in Wien liegen bevor. Allerdings nur fürs erste. Die nächste große Tour für 2020 ist bereits angekündigt und startet am 25. Mai 2020 in Klagenfurt.

Am Dienstagabend (06. August) spielte die Band ein Konzert in Riga. Auf einer Parkinsel direkt an der Düna konnten sich die lettischen Fans über die gewohnt beeindruckende Pyro-Show Lindemanns & Co. freuen. Wurde wie während des Konzerts in Polen eine Pride-Flagge geschwenkt? Gab es erneut einen Kuss zwischen Kruspe und Landers? Wir werfen einen Blick auf die schönsten Fotos, Videos und die Setlist des Abends.

Rammstein live in Riga 2019: Bilder

Rammstein live in Riga 2019: Setlist

Was ich liebe

Links 2-3-4

Tattoo

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Diamant

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Ohne dich

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Rammstein

Ich will

Rammstein live in Riga 2019: Videos

Du Hast

Deutschland

Sonne