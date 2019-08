Nochmal Russland, nochmal Kuss zwischen Kruspe und Landers?

Rammstein treten am Freitagabend (02. August) in Sankt Petersburg auf, und noch immer hallen die Ereignisse innerhalb der voran gegangenen Konzerte nach: In Polen schwenkten die Musiker die Regenbogenflagge, in Russland gaben sich Richard Z. Kruspe und Paul Landers einen Kuss. Klare Zeichen gegen die Diskriminierung der LGBTQ-Community, die in beiden Ländern starken Drangsalierungen ausgesetzt ist. In der Gazprom-Arena in der russischen Stadt, wo Rammstein gastieren, dürfte wieder mit einem Statement zu rechnen sein. Rammstein in Sankt Petersburg