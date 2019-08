Rammstein live in Wien 2019: Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Foto: Universal Images Group via Getty, Gonzales Photo/Ivan Riordan Boll. All rights reserved.

Es nähert sich das große Doppel-Finale von Rammsteins Europa-Stadion-Tournee. Gleich an zwei Abenden hintereinander spielen Till Lindemann & Co. in Wien ihr feuriges Programm und verabschieden sich dann erstmal in eine Bühnen-Pause. Allerdings nicht lange. Gleich im Mai 2020 beginnt in Klagenfurt schon die nächste große Europa-Stadion-Tour der Berliner. Für alle Fans, die bisher kein Ticket abgreifen konnten, gibt es allerdings schlechte Nachrichten. Auch die nächste Tour ist schon fast komplett ausverkauft. Nur einige sehr teure Tickets für Konzerte außerhalb Deutschlands sind auf Eventim noch begrenzt verfügbar.

Rammstein live in Wien 2019: Gibt es noch Tickets?

Selbstverständlich nicht! Beide Abende sind komplett ausverkauft. Für die nächste Tour sind allerdings beispielsweise noch wenige Tickets für Cardiff (Wales) oder Turin zu haben.

Rammstein live in Wien 2019: Wie ist die Setlist?

Rammstein spielen auf ihrer Europa-Tour fast jeden Abend ein ähnliches Set und nehmen meist nur leichte Veränderungen vor. Bei ihrem letzten Konzert in Oslo am 18. August sah die Setlist folgendermaßen aus:

Rammstein live in Wien 2019: Wie wird das Wetter?

Wetter am Donnerstag, 22. August:

Am Donnerstag wird es in Wien angenehm warm, bei Höchstwerten von 25 Grad. Tagsüber ist es vereinzelt bewölkt, in der Nacht und pünktlich zum Konzert soll es allerdings keine Wolken mehr geben und auch die Sterne sind klar zu erkennen. Die Tiefstwerte liegen bei milden 18 Grad.

Wetter am Freitag, 23. August

Am Freitag wird es in Wien weniger sonnig, am Mittag bilden sich leichte Wolken und der Himmel bleibt auch im weiteren Tagesverlauf bedeckt. Trotzdem kann mit Höchsttemperaturen von bis 27 Grad gerechnet werden. Abends kühlt es auf milde 20 Grad herunter.

Rammstein live in Wien 2019: Wie komme ich ins Stadion? (Anfahrt)

Rammstein live in Wien 2019: Was darf ich zum Konzert mitnehmen? (Sicherheitsbestimmungen)

Wir empfehlen, lediglich Konzert-Ticket, Mobiltelefon, Schlüsselbund und Portemonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Beutel nur im DIN-A4-Format!