Rammstein: Menschen beschwerten sich noch in 16 Kilometer Entfernung über Lautstärke

Ein Rammstein-Konzert, das am 26. Juni 2022 in Coventry (England) stattfand, war so laut, dass sich Personen noch in zehn Meilen (rund 16 Kilometer) Entfernung beschwerten.

Verwirrung über Ruhestörung

Laut dem „Coventry Telegraph“, einer lokalen Boulevardzeitung, teilten mehrere Menschen ihre Lärmbeschwerden online mit. Anwohner*innen meldeten sich in den sozialen Medien und berichteten, dass sie sogar im elf Meilen entfernten Burton Hastings laute Klopfgeräusche hörten. Einige Bewohner*innen äußerten ihre Verwirrung über den Lärm, bis man ihnen mitteilte, dass der Auftritt von Rammstein der Grund für die Ruhestörung gewesen sei.

So schrieben Nutzer*innen von einem „lauten Pochen“ bis zu einem „lauten Schlag“, den sie durch ihre geschlossenen Fenster hören konnten. Besonders laut war es zudem gegen 22:20 Uhr, als mehrere Feuerwerkskörper den Nachthimmel erhellten. Der Effekt markierte den Abschluss der Show. Somit kehrte dann auch wieder Ruhe ein.

Weiter unten findet Ihr Filmaufnahmen der Show in Coventry. Die restlichen Termine der Europa-Tour gibt es ebenfalls am Ende des Artikels.

Hier das Videomaterial vom Konzert

Alle kommenden Rammstein-Konzerte der Europa-Stadiontour 2022