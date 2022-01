Rammstein: Pop-Up Store in Berlin öffnet wieder seine Pforten

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

Frohe Kunde für Rammstein-Fans aus der Hauptstadt: Der offizielle Pop-Up-Store in Berlin öffnet in den kommenden Monaten wieder seine Pforten. Auf der Webseite der Band wurden die Geschäftszeiten für 2022 bekannt gegeben: am 29. Januar, dem 12. und 26. Februar, sowie am 12. März können Interessierte jeweils von 10 bis 14 Uhr Kleidung und allerlei andere Werbeartikel mit Rammstein-Kreuz erwerben. Außerdem wird es in dem Shop in der Hertzstraße 63b im Stadtteil Wilhelmsruh auf einer zusätzlichen Ausstellungsfläche eine Auswahl von Requisiten aus Live-Auftritten und Videodrehs der Band zu bestaunen geben.

Der Veranstalter verweist auf die geltenden 2G-Regelungen für den Einzelhandel. Impf- und Genesenennachweise müssen digital verifizierbar sein. Zudem sollte etwas Geduld für eventuelle Wartezeiten aufgebracht werden.

Empfehlung der Redaktion Neues Album: Rammstein drehen offenbar Musikvideo in Warschauer Psychiatrie