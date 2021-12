Neues Album: Rammstein drehen offenbar Musikvideo in Warschauer Psychiatrie

Im Laufe der letzten Tage haben sich die Hinweise verdichtet, nunmehr gilt es als sicher: Rammstein haben sich wohl in Warschau aufgehalten, um ein Musikvideo zu drehen.

„Let there be blood. You got it!“

Wie „Rammstein Belgium“ verlautbarte, führt wohl Jörn Heitmann Regie, der bereits für die Scorpions, Kreator, K.I.Z, The Kelly Family, Fler, Kraftklub und Die Toten Hosen tätig war. Im Zuge der letzten Album-Veröffentlichung von Rammstein im Jahre 2019 bebilderte er die Singles „Radio“ und „Ausländer“.

Ein entsprechender Instagram-Beitrag des Regisseurs wurde mit der Beschreibung „Let there be blood. You got it!“ versehen. Auf dem Foto sieht man Heitmann vor einer sichtlich vergilbten Fließwand, die gut und gerne der Schauplatz für einen Horror-Streifen sein könnte. Das kommt nicht von ungefähr: Als Drehort gab er das Szpital Tworkowski an – ein psychiatrisches Krankenhaus in der polnischen Hauptstadt.

Lindemann weilt in Luxushotel, seine Kollegen vor einer Stalin-Baute

Ferner wurde ein Foto von Till Lindemann in dem Warschauer 5-Sterne „Hotel Bristol“ im Netz gesichtet. „Rammstein Belgium“ teilten Bilder seiner Band-Kollegen Christoph Schneider, Paul Landers und Flake, die vor dem Warschauer Kulturpalast stehen. Im Hintergrund zu sehen eines der großen Warschauer Wahrzeichen: Der Kulturpalast – ein 237 Meter hoher Wolkenkratzer, der auf Anordnung Josef Stalins im Baustil des Sozialistischen Klassizismus errichtet wurde.

Wie Gitarrist Richard Kruspe im November bestätigte, soll die nächste Rammstein-Platte noch vor Beginn der nächsten Welttournee veröffentlicht werden – laut Plan beginnt die Konzertreise am 15. Mai.

Alle Konzerte der Tour:

15.05.2022 – Prag, Airport Letnany

16.05.2022 – Prag, Airport Letnany

20.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

21.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)