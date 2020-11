Rammstein: Christoph Schneider hat einen kleinen Trommler bekommen

25 Jahre später: Rammstein veröffentlichen am 04. Dezember ihr Debüt „Herzeleid“ erneut als limitierte Jubiläums-Ausgabe.

Heute vor genau 25 Jahren, nämlich am 25. September 1995, veröffentlichten Rammstein ihr Debütalbum "Herzeleid". Anlass genug, den Tag noch mit einer guten News ausklingen zu lassen: Die Band wird am 04. Dezember 2020 eine limitierte Ausgabe des Erstwerkss auf CD und Vinyl veröffentlichen. Rammstein Remastered Unter dem Titel „Herzeleid (XXV Anniversary Edition - Remastered)“ wird das Album mit seinem originalen Tracklisting als Einzel-CD im einzigartigen Digipack in Kreuz-Form samt Deluxe-Schuber sowie in digitaler Form erhältlich sein – erstmals in remastertem HD-Sound. Außerdem wird es eine Doppel-LP im Schuber geben: mit 180 Gramm-Schallplatten in blauer Splattered Vinyl-Optik – ein Novum…