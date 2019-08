Die Rammstein-Tour ist vorbei, Till Lindemann und Kollegen machen eine Live-Pause, bevor es 2020 weitergeht. Jetzt heißt es, die letzten Sommertage zu genießen.

Auf Instagram postete der 56-jährige ein Bild, das ihn auf Dünen vor dem Meer – oder einem See – zeigt. Vor ihm: Seine Mutter Brigitte „Gitta“ Lindemann. Betitelt hat der Sänger das Foto nicht, aber das muss er auch nicht: Es zeigt Familien-Idylle. Laut „Ostsee-Zeitung“ wohnt seine Mutter in einem „23-Seelendorf zwischen Bad Kleinen und Bobitz, unweit des Schweriner Sees“ – dort könnte die Aufnahme entstanden sein.

Die ehemalige Journalistin arbeitete von 1992 bis 2002 beim NDR in Schwerin als Kulturchefin von NDR 1 Radio M. Mit Tills Vater Werner, verstorben 1993, gründete Brigitte einst die Künstlerkolonie Drispeth.

In dem Artikel steht auch, dass Till Lindemann gelegentlich noch im Örtchen vorbeischaue. Ein Nachbar: „Ja, da wohnt Till Lindemann. Und seine Schwester Saskia. Wenn der hier ist, will er seine Ruhe haben und das ist auch gut so.“ Die „Ostseezeitung“ zitiert den Bürgermeister von Bad Kleinen, Joachim Wölm, in dessen Stadt der Musiker manchmal einkaufe: „Ja, den Till Lindemann sieht man schon mal beim Edeka in Bad Kleinen. Aber der verhält sich total unauffällig. Der will seine Ruhe haben.“

Die Kommentare unter dem Bild fallen wie zu erwarten herzlich aus: „Lindemum“ schreibt einer.

Till Lindemann auf Instagram: