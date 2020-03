Rammsteins neuste Werbeaktion ist gestartet. Anlässlich ihrer Stadion-Tour durch Nordamerika und Mexiko ließ die Band einen Zeppelin über dem Himmel von Los Angeles kreisen. Jetzt teilen sie ein erstes Video davon.

Rammstein sind für verrückte Aktionen bekannt und auch für die anstehende Stadion-Tour in Nordamerika haben sie sich etwas besonderes ausgedacht. Am 16. Januar kündigte die Band auf Facebook bereits den Start ihres eigenen Zeppelins an und die Seite „metalsucks“ teilte bereits ein erstes Video des Flugkörpers auf ihrem Instagram-Kanal. Am Dienstag (28. Januar) veröffentlichte Rammstein selbst dann ein erstes Videos des Flugkörpers, der über dem Himmel von Los Angeles kreist. In einer alten Film-Ästhetik gehalten und mit opulenten Schwarz-Weiß-Bildern des Los Angeles Memorial Coliseum untermalt, fliegt das Zeppelin zu den Klängen von Rammsteins „Amerika“ über die Stadt hinweg. Eine klassische…