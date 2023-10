Feuerzone bei Rammstein-Shows: Was ist das und wie kommt man rein?

Viele Rammstein-Fans wollen auf Konzerten nicht nur der Band nahe sein, sondern auch die beeindruckenden Pyro-Effekte nahezu hautnah miterleben. Hierfür wurde die sogenannte Feuerzone geschaffen. Doch was hat es damit auf sich und wie kommt man dort hinein? Hier gibt es alle Antworten.

Was ist die Feuerzone?

Als Feuerzone werden auf Rammstein-Konzerten die ersten Reihen direkt vor der Bühne bezeichnet, die durch einen Wellenbrecher vom übrigen Standing-Bereich abgegrenzt sind. Dort lässt sich die Show am besten miterleben, denn vor den Augen der Zuschauer lodern Flammen auf – die Hitze der Pyros ist hier besonders stark. Für viele Fans ist es daher ein besonderes Erlebnis, die Band von dort aus zu sehen.

Rammstein: Wie gelangt man in die Feuerzone?

Ob es einen separaten Eingang zur Feuerzone gibt, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Unter Umständen erhalten Ticketkäufer im Vorfeld genaue Anweisungen, wo der Einlass erfolgt. Häufig gilt aber: Besitzer eines entsprechenden Tickets begeben sich zum allgemeinen Einlass und erhalten dort gesondert ein Bändchen für den vorderen, abgesperrten Bereich.

Was kostet ein Ticket für die Feuerzone?

Tickets bei Rammstein sind nicht ganz günstig – das haben bereits die vergangenen Stadion-Shows gezeigt und bei den Live-Shows für 2024 ist das nicht anders. Die Feuerzone direkt vor der Stage ist besonders begehrt und somit auch am teuersten. Hierfür müssen Fans knapp 150 Euro zahlen.

Kann man dort nur stehen oder gibt es auch Sitzplätze?

In der Feuerzone gibt es für gewöhnlich keine Sitzplätze. Das Publikum steht direkt vor der Bühne. Es ist allerdings jederzeit möglich, den Bereich zu verlassen, falls man sich unwohl fühlt oder auf die Toilette gehen möchte. Dadurch, dass man bereits beim Einlass ein Bändchen für den gesonderten Bereich erhält, erkennt die Security, dass man ein Ticket für die Area vor der Bühne gekauft hat und somit zutrittsberechtigt ist.

Gibt es besondere Regeln?

Für den Konzertbesuch in der Feuerzone gibt es keine gesonderten Regeln, die Rammstein-Fans beachten müssen. Der Veranstalter darf dem Sicherheitskonzept der jeweiligen Location zufolge nur eine im Vorfeld festgelegte Anzahl an Personen in den Bereich vor der Bühne lassen. Dementsprechend wird auch nur eine begrenzte Anzahl an Tickets für die Feuerzone verkauft. Besucher haben also stets genügend Platz und können, wenn es ihnen vorn zu eng und heiß wird, notfalls auch nach hinten ausweichen. Eine gesonderte Altersbeschränkung für die Area gibt es nach aktuellem Kenntnisstand nicht – es gilt das generelle Mindestalter, das vom Veranstalter kommuniziert wird.

Weitere Highlights