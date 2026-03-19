Heftige Gegenwehr gegen Trumps DHS-Kandidaten

Der Senator aus Kentucky, Rand Paul, ist der erste Republikaner, der angekündigt hat, gegen die Bestätigung seines Senatskollegen Markwayne Mullin (R-Okla.) als neuen Chef des Department of Homeland Security zu stimmen. Bei einer angespannten Anhörung vor dem Heimatschutzausschuss am Mittwoch befragten die Senatoren Mullin zu seiner Bilanz, seiner Unterstützung für Donald Trump und dessen Politik, seinen Reisen mit Geheimdienstbezug sowie dazu, wie er das Ministerium anders führen wolle als seine Vorgängerin Kristi Noem.

Paul, der den Ausschuss leitet, wurde persönlich. In seiner Eröffnungsrede konfrontierte er Mullin mit früheren Äußerungen über einen Vorfall, bei dem Paul von seinem Nachbarn brutal zusammengeschlagen worden war – mit fünf gebrochenen Rippen und einer teilweisen Lungenentfernung als Folge.

„Sie haben den Medien gegenüber erklärt, ich sei eine ‚verdammte Schlange‘, und dass Sie vollkommen verstehen könnten, warum ich angegriffen wurde“, sagte Paul. „Ich frage mich nur, ob jemand, der Gewalt gegen politische Gegner gutheißt, die richtige Person ist, um eine Behörde zu leiten, die schon immer Schwierigkeiten hatte, die Grenzen des angemessenen Gewalteinsatzes zu akzeptieren.“

Paul fordert Entschuldigung

„Sie haben nie den Mut gehabt, mir ins Gesicht zu sagen, dass der Angriff gerechtfertigt war“, fügte er hinzu. „Heute gebe ich Ihnen die Gelegenheit, das klarzustellen. Sagen Sie es mir ins Gesicht, wenn Sie das wirklich glauben. … Erklären Sie der Welt, warum Sie der Meinung sind, dass ich es verdient habe, von hinten attackiert zu werden. … Und erklären Sie der amerikanischen Öffentlichkeit dabei gleich, warum sie einem Mann mit Wutproblemen vertrauen sollte, der als Vorbild für ICE- und Grenzschutzbeamte dienen soll.“

Mullin entgegnete, er habe vor der Anhörung versucht, Paul zu kontaktieren, dieser sei jedoch nicht bereit gewesen, „das Gespräch zu suchen“.

„Sie haben sich nicht entschuldigt. Und heute entschuldigen Sie sich nicht und bereuen nichts“, konterte Paul.

Mullin antwortete, er werde sich „nicht dafür entschuldigen, Ihren Charakter anzusprechen“, und ergänzte: „Ich habe nicht gesagt, dass ich es befürworte. Ich sagte, ich verstehe es – das ist ein Unterschied.“

Überraschungskandidat mit wenig Erfahrung

Mullin war eine Überraschungswahl für den Posten, nachdem Trump Noem Anfang des Monats nach einer Serie katastrophaler Fehler des DHS und einem wachsenden Skandalberg aus dem Amt gedrängt hatte. Obwohl Mullin im Senat allgemein gut angesehen ist, verfügt er kaum über Erfahrung im Bereich Einwanderung und Strafverfolgung – und hat, wie Paul es formulierte, möglicherweise „Wutprobleme“.

Paul nutzte die Gelegenheit, Mullin gezielt auf einige dieser Punkte anzusprechen – insbesondere einen Vorfall aus dem Jahr 2024, bei dem Mullin dem Teamsters-Präsidenten Sean O’Brien während einer Anhörung des Senatsausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten (HELP Committee) körperliche Auseinandersetzungen angedroht hatte. Paul spielte ein Video des Vorfalls ab – sowie anschließende Interviews, die Mullin dazu gegeben hatte – und fragte den Kandidaten, ob er der Meinung sei, dass „Prügeleien als Mittel zur Lösung politischer Meinungsverschiedenheiten ein gutes Beispiel für die Männer und Frauen von ICE und dem Grenzschutz“ seien.

Mullin hielt dagegen, er und O’Brien hätten ihren Streit inzwischen beigelegt – O’Brien sei als sein Gast bei der Anhörung am Mittwoch anwesend. „Ich glaube nicht an politische Gewalt. Das habe ich sehr deutlich gemacht“, sagte Mullin und erklärte, Pauls angebliche Sorge drehe sich in Wirklichkeit um Charaktermord.

Duell-Debatte im Senat

Mullin verteidigte anschließend mehrere Aussagen, die er seinerzeit zur Legalität und zum historischen Präzedenzfall von Duellen im Senat gemacht hatte. „Ich wies lediglich auf einige Regeln hin, die für dieses Gremium nach wie vor gelten. Duelle zwischen zwei einwilligenden Erwachsenen sind zum Beispiel immer noch erlaubt.“

„Das ist seit 170 Jahren illegal! Es gibt keinen Präzedenzfall für legale Duelle – damals flohen die Beteiligten sogar aus dem Land“, konterte Paul.

Paul hat angekündigt, seine Zustimmung zu verweigern, und gegenüber Fox News erklärt, er hätte seine Meinung möglicherweise geändert, wenn Mullin sich entschuldigt hätte – doch Mullins scheinbare Akzeptanz des Angriffs auf Paul mache ihn „ungeeignet“ für das Amt.

Führung bleibt gelassen

Die Senatsspitze zeigt sich von seinem Widerstand unbeeindruckt. Mehrheitsfraktionsführer John Thune (R-S.D.) sagte gegenüber „Politico“, er sei zuversichtlich, dass Mullin bestätigt werde, und die beiden Männer müssten „das klären. Am Ende geht es um den Job und darum, sicherzustellen, dass wir die richtige Person haben. Ich denke, Markwayne ist die richtige Person für den Job.“

Mullin muss möglicherweise noch einmal mit Senatoren zusammenkommen, um offene Bedenken auszuräumen – und Paul vielleicht zu beschwichtigen –, bevor seine Nominierung den Ausschuss passiert und dem gesamten Senat zur Abstimmung vorgelegt wird. Da die Republikaner eine Mehrheit von 53 Sitzen halten, dürfte ein einzelner Abweichler die Nominierung kaum zu Fall bringen.