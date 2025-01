Billy Joel spielt zu Silvester „Whole Lotta Love“ mit Jason Bonham

Billy Joel verbrachte den Silvesterabend vor einem vollen Saal in der UBS Arena in Elmont, New York, wo er ein umfangreiches Programm spielte, das große Hits mit weniger bekannten Stücken aus seinem Katalog mischte. Jason Bonhams Band Led Zeppelin Evening war die Vorgruppe, und Bonham selbst kam nach der Hälfte von Joels Auftritt heraus, um seine Band durch „Whole Lotta Love“ zu führen.

„Wir werden einen Gast auf die Bühne holen um den nächsten Song spielen“, erklärte Billy Joel dem Publikum. „Es macht uns Spaß, das zu spielen, besonders mit diesem Mann. Bitte heißt Jason Bonham willkommen. Ihr alle kennt diesen Song. Es ist kein Klavierlied.“

Gitarrist Tommy Byrnes gab Jimmy Pages Gitarrenparts brillant wieder, und Backgroundsänger und Gitarrist Mike DelGuidice – der seit 25 Jahren die Billy Joel-Tributeband Big Shot leitet – übernahm die Rolle von Robert Plant. Joel beschränkte sich weitgehend auf Hintergrundgesang und Klavierparts, die im Mix nur schwer zu erkennen waren.

Weitere Höhepunkte des Abends waren seltene Auftritte von „A Room Of Our Own“ von 1982 und „Souvenir“ von 1974. Als sich die Uhr auf Mitternacht zubewegte, spielte Joel noch einen Teil von „Layla“, bevor er mit seiner Frau Alexis Roderick an seiner Seite „Auld Lang Syne“ anstimmte. Die Show dauerte noch fast eine Stunde, die Joel mit Hits wie „Piano Man“, „Uptown Girl“, „Big Shot“ und dem großen Finale von „You May Be Right“ ausfüllte.

Es war der Höhepunkt eines großen Jahres für Joel, das das Ende seiner jahrzehntelangen monatlichen Auftritte im Madison Square Garden und die Veröffentlichung seiner ersten neuen Single seit 2007, „Turn the Lights Back On“, beinhaltete. Er stellte den Song bei den Grammys im Februar erstmals vor, ließ ihn aber im Juli aus seinem Live-Repertoire fallen.

Bonham verbrachte unterdessen einen Großteil des Sommers damit, mit Sammy Hagar, Michael Anthony und Joe Satriani auf der „Best of All Worlds“-Tour zu spielen. Nach der Hälfte der Tour musste er abreisen, um bei seiner kranken Mutter in England zu sein. Er wurde durch Kenny Aronoff ersetzt. Er wollte zur Gruppe zurückkehren, sobald sich der Gesundheitszustand seiner Mutter verbessert hatte, aber Hagar entschied sich, bei Aronoff zu bleiben.

„Sammy rief mich vor einer Weile an“, sagte Bonham gegenüber „Ultimate Classic Rock“. „Er fragte nach meiner Mutter, aber dann sagte er: ‚Weißt du, ich werde nächstes Jahr nicht viel machen‘, blah, blah, blah, ‚und ich werde mit Kenny gehen.‘ Ich war ein wenig geschockt, muss ich sagen. Ich würde lügen, wenn ich nicht ein bisschen traurig wäre, denn am Ende der Tournee waren wir Feuer und Flamme. Ich war ein bisschen aufgebracht. Das war seltsam, nach 10 Jahren mit ihm.“

In einem Interview mit ROLLING STONE sagte Hagar, dass die Entscheidung zumindest teilweise auf der Tatsache beruhte, dass Satriani regelmäßig mit Aronoff zusammenarbeitet. „Es ist schwierig, die Best of All Worlds-Band zusammenzuhalten, wenn Jason sein Ding macht, Joe sein Ding macht und Mike und ich da sind“, sagte er, „Wir brauchen unsere Zeit am Strand und unsere Taco-Abende, Taco-Dienstage und so. Bei dem Versuch, das alles unter einen Hut zu bekommen, hilft es wirklich, wenn Kennys Zeitplan mit dem von Joe übereinstimmt. Wenn Joe verfügbar ist, ist Kenny verfügbar, und wir müssen nicht versuchen, die Teile zusammenzufügen. Kenny ist genau hier. Wir können jeden Tag in der Woche proben. Und er hat mich umgehauen.“