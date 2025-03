Sorge um Billy Joel: Er muss sich operieren lassen

Billy Joel verschiebt alle seine Konzerte in den nächsten vier Monaten. Er musste sich einer Operation wegen einer „Erkrankung“ unterziehen. Die erfordert Physiotherapie und die Aufsicht eines Arztes erfordert.

„Ich bedaure zwar, dass ich meine Konzerte verschieben muss. Aber meine Gesundheit hat Vorrang“, so Billy Joel in einer Erklärung, in der er darauf hinweist, dass er ‚voraussichtlich wieder vollständig genesen wird‘. „Ich freue mich darauf, wieder auf der Bühne zu stehen. Und die Freude an der Live-Musik mit unseren großartigen Fans zu teilen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.“

Er wird seine Konzertreihe am 5. Juli im Acrisure Stadium in Pittsburgh fortsetzen. Die verschobenen Shows in Toronto, Detroit, Syracuse, Milwaukee, Charlotte, Salt Lake City, Edinburgh, Liverpool und Charlotte werden entweder später in diesem Jahr oder 2026 stattfinden. Für fast alle wurden neue Termine bekannt gegeben.

Billy Joel kam ins Stolpern

Joels letzte Show fand am 22. Februar in der Mohegan Sun Arena in Uncasville, Connecticut, statt. Es war ein Standardkonzert. Er mischte große Hits wie „Only The Good Die Young“, „Scenes From an Italian Restaurant“ und „Big Shot“ mit tiefergehenden Stücken wie „Zanzibar“, „Sometimes a Fantasy“ und „Vienna“ gemischt wurden. Gegen Ende von „It’s Still Rock and Roll to Me“ stolperte er kurz, nachdem er seinen Mikrofonständer einem Roadie zugeworfen hatte. Er erholte sich aber schnell wieder und beendete die Show.

Anfang letzten Jahres veröffentlichte Joel „Turn The Lights Back On“. Seinen ersten eigenen Song seit „Christmas in Fallujah“ aus dem Jahr 2007. Er wurde von Freddy Wexler mitgeschrieben und produziert. Ein langjähriger Joel-Fan, der mit allen von Justin Bieber über Ariana Grande bis hin zu Celine Dion, Kanye West und Selena Gomez zusammengearbeitet hat.

„Es ist mir eine große Ehre“, sagte Wexler dem Rolling Stone . „ Ich weiß, dass er im Laufe der Jahre von vielen Leuten angesprochen wurde, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber er wollte nicht. Ich glaube, er hat es zum Teil für mich getan. Ich glaube, er dachte sich: „Ich mag dieses Lied wirklich. Ich kann helfen, es fertigzustellen.“ Er sagte zu mir: „Ich habe diese Worte schon einmal gesagt. Das fühlt sich wie ein Lied an, das ich selbst geschrieben hätte.“

„Also spielen wir einfach den alten Scheiß“

„Turn The Lights Back On“ wurde erstmals live bei den Grammys 2024 aufgeführt. Joel spielte es in den nächsten Monaten bei seinen eigenen Shows, bevor er es im vergangenen Juni aus dem Programm nahm. Trotz des Mangels an neuem Material tritt Joel weiterhin als Headliner in Stadien in ganz Nordamerika und Europa auf.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

„Ich bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt: ‚Ich habe nichts Neues für euch, also spielen wir einfach den alten Scheiß’“, sagte Joel 2019 dem R olling Stone . „Und das Publikum sagt: ‚Ja!‘ Ich sitze dann im Stadion und schaue auf 30.000, 40.000, 50.000 Menschen. Und denke: ‚Was zum Teufel machen die alle hier? Warum jetzt?‘ Ich schätze, in gewisser Weise bin ich ein Anachronismus. Es gibt nicht mehr viele von meiner Sorte. Das macht mich zu einer Rarität, was mir einen gewissen Wert verleiht.“

Billy Joel Nachholtermine