Bon Jovi: Alle Formate des Reissues von „Slippery When Wet“

Bon Jovi veröffentlichen am 28. Februar 2025 das Reissue ihres dritten Albums „Slippery When Wet“. Die Edition der 1986er-Platte erscheint auf Vinyl, als 2-CD-Deluxe-Set und in digitalen Formaten. Dazu gibt es auf der Bon-Jovi-Seite „Slippery When Wet“ als exklusive, mit Flüssigkeit gefüllte Vinyl-Disc. Limitiert auf 1.300 Exemplare. Dazu eine auf 1500 Exemplare limitierte Picture-Disc. Außerdem kommt „Slippery When Wet“ auch auf Kassette heraus, die auf 500 Exemplare limitiert wurde.

Die Deluxe-Edition von „Slippery When Wet“

Die Deluxe-Edition beinhaltet eine Akustikversion von „Wanted Dead Or Alive“ sowie vier Live-Aufnahmen von der „Slippery When Wet“-Tournee des Quintetts aus dem Jahr 1987. Weiterhin enthält die Deluxe-Version auch bisher unveröffentlichte Mixe von „Livin‘ On A Prayer (Thank You Goodnight Remix)“, das nur kurz in der Doku-Serie der Band zu hören war, sowie „Raise Your Hands (Extended Obie O’Brien Mix)“.

Zuletzt berichteten wir am 12. September über Bon Jovi:

Video: Jon Bon Jovi rettet Frau vor Suizidsprung von der Brücke

Jon Bon Jovi soll geholfen haben, eine Frau zu retten. Sie hing am Dienstagabend (12. September 2024) von einer Brücke in Nashville, wohl, um sich umzubringen.

Nach Angaben des Metro Nashville Police Department half der Musiker dabei, eine nicht namentlich genannte Frau vom Sims der John Seigenthaler Fußgängerbrücke, die den Cumberland River in Tennessee überspannt, in Sicherheit zu bringen.

Die höchste Stelle der rund einen Kilometer langen Brücke liegt bei knapp einhundert Metern.

„Es braucht uns alle, um uns gegenseitig in Sicherheit zu bringen“, sagte Polizeichef John Drake in einer Erklärung. Diese wurde in den sozialen Medien veröffentlicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Jon Bon Jovi ist der größte Rockstar der Welt und jetzt ein Held“

Ein von den Behörden veröffentlichtes Video zeigt, wie Bon Jovi mit einem Team ein Musikvideo auf der Brücke dreht. Er lässt die Aufnahmen anhalten, als er die Frau vom Sims hängen sieht. Der Sänger und eine weitere Person nähern sich der Frau. Sprechen mit ihr und helfen ihr schließlich in Sicherheit.

Bon Jovi wird gesehen, wie er die Frau umarmt, bevor er zusammen mit dem Rest des Teams aus der Kameraaufnahme verschwindet.

Auf X kommentieren Follower die Tat: „Jon Bon Jovi ist der größte Rockstar der Welt und jetzt ein Held“. Oder: „In diesem Video ist so viel los. Wie konnten einige Leute vorbeigehen, ohne etwas zu tun?! Wer ist dieser Fotograf? Und vor allem, was für eine Mitzvah von JBJ! “

JBJ Soul Foundation

Im Jahr 2006 gründete Jon Bon Jovi die JBJ Soul Foundation. Damit will er Familien in den Vereinigten Staaten durch Programme, die Lebensmittel, erschwingliche Wohnungen, soziale Dienste und Berufsausbildung bereitstellen, einen Ausweg aus Obdachlosigkeit, Armut und Hunger zu bieten.

„Vor fast zwei Jahrzehnten, als ich die JBJ Soul Foundation und die JBJ Soul Kitchens gründete, sah ich aus erster Hand und sehe auch heute noch die Auswirkungen von gemeinnütziger, gemeinschaftsbasierter Arbeit“, sagte Bon Jovi in einer Erklärung Anfang des Jahres.

„Ich weiß eines mit Sicherheit: Wenn man seiner Gemeinschaft hilft, hilft man sich selbst.“