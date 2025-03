Was Jon Bon Jovi für „Forever“ plant

Jon Bon Jovi ist entschlossen, das jüngste Bon Jovi-Album nicht aufzugeben. Außerdem hofft er auf eine Tournee.

Was Jon Bon Jovi von ‚Forever‘ hält

Das im Juni 2024 veröffentlichte Album „Forever“ stieg in den amerikanischen „Billboard“-Albumcharts auf Platz 5 ein, fiel aber in der darauffolgenden Woche aus den Top 200. Und nachdem sich Jon Bon Jovi von einer Stimmband-OP erholte, war die Band nicht in der Lage, das Album mit einer Tournee zu bewerben.

Aber Jon Bon Jovi hat klargestellt, dass er plant, eine neue Version des Albums mit Gaststars zu veröffentlichen. Denn er teilte „Sound on Sound“ mit: „‚Forever‘ ist ein Album, auf das wir sehr stolz sind. Und ich denke, es ist die beste Bon-Jovi-Platte seit ‚Lost Highway‘ (2007) oder sogar ‚Have A Nice Day‘ (2005).“

Erfolgsmodell: Ein Album mit Duetten

„Wir lieben jeden Song darauf und es war eine Freude, dieses Album zu machen. Aber ich war einfach noch nicht bereit, nach meiner Operation Shows zu buchen. Also wandte ich mich an eine Reihe von Freunden und sagte: ‚Wenn ihr hier und da eine Strophe singen würdet, würde das diesem großartigen Album ein weiteres Leben geben.‘“

Jon Bon Jovi hat also genau dasselbe Konzept vor, mit dem Charli xcx 2024 hervorstach und ein Lebensgefühl voll von Selbstvertrauen und Unabhängigkeit prägte. Mit „brat“ brachte sie ein Album heraus, das kurz darauf von „brat and it’s completely different but also still brat“ abgelöst wurde. Jeder Song war nun ein Duett und besonders „guess“ mit Billie Eilish wurde zum Hit.

Ein Duett ist schon hörbar

Und Bon Jovi haben schon ein Duett veröffentlicht: „The People’s House“ sangen sie mit The War and Treaty.

Ob dieser Track auf der neuen Duett-Version des Albums enthalten sein wird, wer sonst noch mit der Band zusammenarbeiten wird und wann das Album erscheinen wird, ist also noch unklar.

Jon Bon Jovi widmet sich ‚Forever‘

Aber Jon Bon Jovi arbeitet daran: „Mein Fokus liegt auf der Wiederentdeckung von ‚Forever‘. Und, so Gott will, darauf, wieder auf Tour zu gehen und dieses Projekt zu Ende zu bringen.“