Schluss! Aus! Ende! Der Bundesverband Musikindustrie zieht nach den nicht enden wollenden Diskussionen um die vergangene Echo-Verleihung die Konsequenzen und legt den Musikpreis auf Eis.

Weiterlesen Ende, aus: Der Echo wird abgeschafft Der Echo-Skandal und die damit einhergehenden Rückgaben von Preisen ließen den Verantwortlichen keine Wahl: Der Echo ist Geschichte. Gleichzeitig kündigt der BMVI einen „Neuanfang“ an. Am Mittwoch (25. April) schrieben die Veranstalter in einem Statement, dass man keinesfalls wolle, „dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird.“ Nachdem Farid Bang und Kollegah einen Echo erhalten hatten -, obwohl auf ihrem neuen Album Songs mit offenbar bewusst antisemitischen Texten zu hören sind -, gaben zahlreiche Musiker ihre Trophäen zurück. Darunter Marius Müller-Westernhagen und Daniel Barenboim.

In der Musikszene wird das Echo-Aus sehr unterschiedlich aufgenommen. Während es Rückhalt aus der Kulturpolitik gibt und Wolfgang Niedecken von einer guten Entscheidung spricht, ätzte Sophia Thomalla gegen die Echo-Veranstalter. Außerdem verdrückte Jan Böhmermann ein Tränchen.

ROLLING STONE hat die wichtigsten Reaktionen zum Echo-Ende gesammelt

Wolfgang Niedecken (BAP)

„Eine nachvollziehbare, gute Entscheidung. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht im nächsten Jahr der alte Wein in neuen Schläuchen angeboten wird.”

Kulturstaatsministerin Monika Grütters

„Es ist richtig, dass die Musikindustrie endlich Konsequenzen gezogen hat und den Preis so nicht mehr vergeben wird. Sie muss sich zukünftig viel stärker ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung stellen und klar Position gegen Antisemitismus und Menschenverachtung beziehen.“

Musikproduzent Thomas Stein

„Ich finde es höchst bedauerlich, dass nach 26 Jahren wegen eines einzigen Vorfalls ein Preis abgeschafft wird, der den Stolz einer ganzen Branche widergespiegelt hat. Dass das Ganze jetzt so endet, finde ich schade und keine Meisterleistung im Managementbereich.“

Ex-„Formel Eins“-Moderator Peter Illmann

„Es ist schlimm, dass wegen zwei Rappern der Preis nicht mehr stattfinden soll und diese Ehrenauszeichnung wegfällt. Der Name Echo war nach dem Skandal verbrannt. Man hätte die Preisverleihung umbenennen müssen. Aber ein Neuanfang ist wichtig.”

Jan Böhmermann

wenn du asu dem internet erfährst dass DU NIE EINEN ECHO GEWINNEN WIRST 😢😢 #dankechico pic.twitter.com/uAqPAxjDWX — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) April 25, 2018

Sophia Thomalla

Jan Delay

wieso nicht statt echo lieber antisemitismus abschaffen?? — jan delaney (@jan_delay) April 25, 2018

Micky Beisenherz, Extra 3 und Heute-Show

Ethikrat hat Bedenken wegen Preisvergabe.

Plattenfirma drückt Künstler durch.

Riesenskandal.

Preis wird gestrichen.

Plattenfirma verliert wichtige Plattform für eigene und andere Musiker.

Oh, du vermaledeite Hybris.#Echo18 #Ikarussendisco #ECHO2018 — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) April 25, 2018

Der Musikpreis #Echo wird abgeschafft.

Kennt man ja: Erst verleiht man etwas und dann ist es für immer weg. — ZDF heute-show (@heuteshow) April 25, 2018